排球︱中國女排抵港備戰世排聯先與民同樂　楊珺菁信後輩不斷進步　港青小將親身切磋感興奮 (21:50)

「中國女排全接觸」吸引逾6000人入場，活動邀請了香港女子青年排球代表隊及多間學校的排球校隊成員與中國女排切磋。「女長城」眾將先與本地球手練習接發球、扣球等，再派隊員和港青球員較量。港青隊副攻江楚怡賽後表示自己從小就關注國家隊女排，今有機會與她們近距離接觸感到榮幸和激動，「她們有幾位是2008年出生的，和我們的年紀差不多，看到她們能打出這麼高的水平覺得很興奮！」。而簽名會環節也獲大批球迷排隊支持，一眾國手亦親民回應，為球迷簽名留念。

此外，中國女排前代表楊珺菁今擔任嘉賓主持義工計劃啟動禮，她在致詞時感謝義工的付出，形容義工是「賽場上隱形的主攻手」。而對於這次以年輕球員為骨幹的中國女排，她認為球隊新血「會帶來無限可能，所以我們要給她們一點時間成長」，也相信後輩們的能力會愈來愈好。

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