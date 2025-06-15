明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

排球︱中國女排抵港備戰世排聯先與民同樂　楊珺菁信後輩不斷進步　港青小將親身切磋感興奮 (21:50)

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025」將於本周三（18日）起一連5日在啟德體育園體藝館舉行。中國香港排球總會和香港賽馬會合作，透過「賽馬會社區排球計劃」招募義工，於今午在啟德體藝館舉行義工計劃啟動禮，並於晚上舉辦中國女排全接觸及簽名會與民同樂。

「中國女排全接觸」吸引逾6000人入場，活動邀請了香港女子青年排球代表隊及多間學校的排球校隊成員與中國女排切磋。「女長城」眾將先與本地球手練習接發球、扣球等，再派隊員和港青球員較量。港青隊副攻江楚怡賽後表示自己從小就關注國家隊女排，今有機會與她們近距離接觸感到榮幸和激動，「她們有幾位是2008年出生的，和我們的年紀差不多，看到她們能打出這麼高的水平覺得很興奮！」。而簽名會環節也獲大批球迷排隊支持，一眾國手亦親民回應，為球迷簽名留念。

此外，中國女排前代表楊珺菁今擔任嘉賓主持義工計劃啟動禮，她在致詞時感謝義工的付出，形容義工是「賽場上隱形的主攻手」。而對於這次以年輕球員為骨幹的中國女排，她認為球隊新血「會帶來無限可能，所以我們要給她們一點時間成長」，也相信後輩們的能力會愈來愈好。

其他報道：

賽艇｜趙顯臻世界盃意大利站輕量級單人雙槳摘銀　認心情緊張激動「實在太唔容易啦」

足球｜名宿白賴仁笠臣訪港任馬會活動嘉賓　稱曼聯變革勢在必行　倡簽數名鋒將補強

硬地滾球︱港隊煞科日穿金戴銀　世界盃北京站3金3銀1銅收官

世冠盃︱邁阿密揭幕戰與艾阿里交白卷 馬斯真蘭奴：下半場「尋回美斯」奪回優勢

相關字詞﹕中國女排 女排 排球 世界排球聯賽 啟德體藝館 楊珺菁 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞