足球｜名宿白賴仁笠臣訪港任馬會活動嘉賓　稱曼聯變革勢在必行　倡簽數名鋒將補強 (19:03)

曼聯過去一季在英超取得隊史最差的第15名，並在歐霸決賽0：1不敵熱刺錯失來季歐洲賽資格。現為曼聯全球大使的笠臣先慨嘆：「若最後一場贏了熱刺，結果會截然不同，能奪冠重拾歐聯資格便足以從賽季得到救贖。」他認為球隊重建需時，因此不應責怪季中才接手的主帥艾摩廉，「一名主帥要執行自己的計劃需時3年，讓球員了解戰術理念，因此不能責怪他的表現」。

笠臣提到曼聯高層理應明白變革勢在必行，深信夏季轉會窗陸續出現收購。紅魔日前率先從狼隊簽入巴西籍射手馬菲奧斯根夏，笠臣盛讚對方速度與技術兼備，但認為舊會需要再簽入數名前鋒補強，「以前曼聯風光的時候，鋒線同時擁有舒寧咸、約基、蘇斯克查和高爾，若當中有人狀態不佳，其他人便頂上位置。看看此季封王的利物浦，陣中也是具備4名有入球能力的前鋒，可見擁有頂級前鋒對爭逐榮譽的重要性」。

賽馬會青少年足球領袖計劃由馬會與曼聯及東華三院合作，今屆第10屆共有53名15至19歲學員參與。馬會行政總裁應家柏在結業禮上公布前往英國曼徹斯特交流的6人名單，獲選學員鄧昕朗、羅家揚、張樂晞、湯家誠、李嘉祐和王浩誠8月將赴當地參與由曼聯及其基金會安排的活動，了解當地足球文化及參與社區足球服務。