國際︱碧咸50歲封爵圓夢　稱無上光榮感恩事業獲認可　母會曼聯祝賀「SIR DAVID」 (17:43)

上月初50歲生日的碧咸在聲明中表示，自己在倫敦東部成長，他與家人都愛英國也為身為英國人而自豪，「我從未想過自己會獲得這份榮譽，感到無上光榮」。碧咸又稱能夠代表英格蘭隊並成為隊長，令他夢想成真及是職業生涯最大殊榮，也對自己在場外可代表英國到世界各地活動，為弱勢社群出一分力而感到幸運，「我很幸運能夠從事自己熱愛的事業，也很感激工作得到認可，讓我收穫巨大的成就感。我需要一段時間才能消化這個消息（封爵），我感到無比自豪，想與家人好好分享這個激動人心的時刻」。碧咸早於2003年已獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），並於2011年首度獲提名封爵，但2013年因捲入逃稅爭議而落空，直至多年前才獲稅局確認財務狀况並無不妥。隨着碧咸封爵，其妻維多利亞亦榮升為「碧咸夫人」；其母會曼聯隨即在社交網發文祝賀，「曼聯全體上下致以熱烈祝賀，這榮譽你實至名歸」。

碧咸球員時代於1996至2009年代表英格蘭隊上陣115次入17球，其中59場出任隊長，參加了3屆世界盃及兩屆歐國盃；他效力過曼聯、皇家馬德里、洛杉磯銀河、AC米蘭及巴黎聖日耳門（PSG）等球會；球場以外碧咸致力公益事務，2005年起出任聯合國兒童基金會大使，去年成為「英王基金會」大使，支持查理斯三世的教育計劃，他同時為兩間球會國際邁阿密及沙福特城的合夥班主，亦同時協助成立「國際邁阿密基金」，以非牟利形式幫助弱勢群體。他支持英國多個慈善機構包括切爾西退伍軍人協會、英雄救助會、大奧蒙德街醫院、英國老年協會及倫敦空中救護服務等。他日前以英王基金會大使身分出席英王查理斯三世在場的頒獎禮，同場還金像影后梅麗史翠普及英國女星琦溫絲莉等影藝名人。

同被獲封爵士的還有著名演員加利奧文，他除了在《哈利波特》電影系列中飾演天狼星布萊克而為人所知，亦曾憑電影《黑暗對峙》飾演前英國首相邱吉爾成為奧斯卡影帝。