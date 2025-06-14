NBA總決賽｜SGA末段獨取15分領雷霆反勝溜馬　場數扳平2：2 (17:17)

常規賽一哥雷霆在今屆NBA總決賽首仗，被溜馬球星哈利布頓末段的奠勝球以1分飲恨，主場先輸一仗。其後兩軍於主場各勝一仗後，溜馬以場數2：1領先。

溜馬今續於主場迎雷霆，前3節均稍稍佔先，但第4節雷霆靠兩大球星發威領銜反超，其中是役貢獻「雙雙」14分及15個籃板的中鋒賀格倫在該節早段連取6分，而SGA則在最後4分38秒內獨取15分，加上溜馬有上仗贏波功臣的後備小將馬佛連在末段兩次無球犯規及罰球4射僅1中，終令雷霆以111：104反勝，場數扳平2：2，香港時間下周二早上返主場再戰。

賽後SGA強調此戰屬背水一戰，「我知道己隊若輸了這一仗會面臨怎樣的困境，這意味我們將落後1：3，對爭冠形勢而言是非常被動的。我不想沒盡全力便帶着遺憾離場，末段的得分（15分）展示了我的決心，但同時也必須歸功於教練及隊友一同去成就這勝果」。而溜馬主帥卡利斯里則承認此戰末段麾下在不少細節上需要改進，並大方稱讚對手在非常困難的局面下取得勝利。

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