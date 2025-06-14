球星訪港｜沙特超級盃8月19至23日在港舉行　沙特聯前4球隊參賽　C朗賓施馬簡迪有望隨隊獻技 (01:30)

沙特聯賽會表示與商業合作伙伴SMC集團和「森立體育」達成協議，將於今年8月19至23日在香港舉辦今屆沙特超級盃，實現該賽事拓展全球，提升沙特足球地位。賽事將會抽籤確定4強戲碼。據報比賽地點擬在香港大球場舉行。沙特超級盃於2013年創辦，至今已舉行11屆，曾於2015、2016及2018年3屆在英國倫敦舉行，前屆則移師阿聯酋阿布扎比。

沙特聯季軍艾納斯陣中除了C朗，還有沙迪奧文尼、波索域、拿樸迪及祖漢杜蘭等歐洲聯賽前球星；應屆冠軍伊蒂哈德則有兩大法國前國腳賓施馬及尼高路簡迪壓陣、前利物浦中場法賓奴泰華利斯、主教練為法國名宿白蘭斯；亞軍希拉爾亦有阿歷山大米祖域、魯賓尼維斯、祖奧簡斯路及高列巴尼等前英超戰將；殿軍艾卡迪沙亦有阿仙奴前隊長奧巴美揚及皇家馬德里前隊長拿祖費南迪斯領軍。

雖然此前有傳C朗在艾納斯未奪冠及取得亞冠精英聯賽資格後不會續約或今夏離隊，不過這名40歲球星早前隨葡萄牙隊贏得歐國聯冠軍後，曾表示自己的未來沒有改變，確認將會留隊，據報他準備與艾納斯續約多一年。另有傳他早有計劃訪港，為預定下月7日在尖沙嘴K11 MUSEA開幕的「CR7生活博物館」往後活動亮相。

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