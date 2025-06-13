世冠盃｜美斯揭幕戰率邁阿密迎艾阿里　曼城皇馬練兵圖強　新帥沙比「細恩」捷禾有壓力 (22:01)

新制世冠盃32隊中，以歐洲12隊為最多，其次是南美洲6隊，亞洲、非洲和中北美洲及加勒比海區各4隊，大洋洲和代表東道主的國際邁阿密各1隊，他們將在12個球場交鋒。首戰將由阿根廷球王美斯和蘇亞雷斯領軍的國際邁阿密對24次稱雄非洲的艾阿里。對亞、非洲等球隊來說，是次對陣領導足壇的歐洲列強確是一次寶貴經驗，惟對後者卻是另一回事。曼城與皇家馬德里在剛過去一季「食白果」，近期迅即在人腳上棄舊迎新，當中加盟「藍月」不久的翼鋒卓基、中場雷恩達斯、左閘艾洛利和門將巴迪尼利今次悉數隨隊遠征，傳離隊轉投熱刺的基亞利殊則未列大軍；皇馬亦針對後防脆弱問題，加入能司職右閘或右中場的阿歷山大阿諾特及中堅甸恩胡積臣。

此外，即使拜仁慕尼黑重奪德甲冠軍，卻仍為改善中後場，收購了中堅莊拿芬泰希及中場比斯祖夫，而歐洲協會聯賽冠軍車路士則為進一步鞏固及年輕化三線實力，接連簽入前鋒利安戴納、中場達里奧伊素高及守將馬馬度沙亞等5將，為來季大展拳腳鋪路。惟利物浦、阿仙奴和巴塞隆拿球迷或因未能參加這項總獎金高達10億美元（約78.5億港元）的大賽而感失落，但未來一個月無賽事勢可令球隊休養生息。英格蘭隊主帥杜曹更說：「世冠盃可帶來巨大影響，利物浦和阿仙奴在下季會有巨大優勢。」

另外，世冠盃勢成一些新帥首個挑戰，其中接掌皇馬的沙比阿朗素明言：「我期望球隊能與球迷產生共鳴，就是要充滿活力、主動出擊和雄心勃勃地比賽。」至於皇馬的Ｈ組對手沙特聯豪門希拉爾，則由接手不久的「細恩」施蒙尼恩沙基領軍，後者舊東家的應屆歐聯亞軍國際米蘭則改由羅馬尼亞隊名宿捷禾領軍，但其執教一隊經驗只有帶領帕爾馬僅4個月，壓力料將大增。

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