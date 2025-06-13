英超｜賓福特主帥法蘭克落實接掌熱刺　獲讚進取革新徹底改變舊會　下月底率隊訪港鬥阿仙奴 (19:25)

現年51歲的法蘭克於2016年底加盟當時位於英冠的賓福特出任助教，2018年10月正式「坐正」，2021年帶領球隊闊別74年後重返英格蘭頂級聯賽，今季英超為球隊取得第10名。熱刺上周六解僱領軍勇奪歐霸冠軍的普斯迪高路，今晨宣布任命法蘭克成為新任主教練，簽約至2028年，將帶同3名教練團成員來投，聲明說：「法蘭克在英格蘭球壇擁有豐富經驗，是任職時間最長的現任英超主教練之一，他執教賓福特期間徹底改變了球會，成為一支成熟的英超球隊，是具進取和革新的教練，在球員和球隊發展擁有卓越成就，我們期待他帶領球隊準備好新球季。」據報熱刺向賓福特支付1000萬鎊（約1.06億港元）解約金，他將於下月底率隊來港在啟德主場館友賽阿仙奴，以及8月13日在歐洲超級盃對應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門（PSG）。

至於狼隊前鋒馬菲奧斯根夏昨正式加盟曼聯，簽約5年並可選擇續約1年。這名26歲巴西國腳接受球會訪問時表示，難以透過言語表達成為「紅魔」球員的感受，「自從我小時候在巴西收看英超聯賽電視轉播以來，曼聯就是我最喜歡的英格蘭球隊，我一直夢想穿上這件紅色球衣」。

另外，曾效力阿仙奴的40歲名將辛迪卡索拉，昨為青訓母會奧維多在西乙升班附加賽4強次回合落後下主場扳平1：1，兩回合計以3：2險勝艾美利亞，晉身下周一上演的附加賽決賽首回合對米蘭迪斯。

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