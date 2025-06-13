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田徑｜奧運百米女飛人艾菲特鑽石聯賽奧斯陸站封后獲保特獻花　華賀姆破300米跨欄世績 (17:23)

聖盧西亞隊的巴黎奧運百米女飛人祖利安艾菲特，昨晚（12日）在鑽石田徑聯賽挪威奧斯陸站，於女子100米決賽跑出10.89秒封后。日前度過24歲生日的她，賽後獲牙買加隊傳奇跑手保特獻花祝賀。至於主場出擊的挪威隊跑手華賀姆於男子300米跨欄做出32.67秒，刷新世界紀錄稱王。

本周二度過24歲生日的祖利安艾菲特，今年首度在奧斯陸出戰女子100米短跑比賽，最終以10.89秒成績封后，力壓跑出11秒正的科特迪瓦隊跑手達魯（Marie Josee Ta Lou）及11.08秒的英國隊代表艾雪史密絲。艾菲特領獎時獲已退役的前百米男飛人保特獻花。作為巴黎奧運金牌得主，艾菲特稱這是今季首場比賽，承認狀態有點生疏，「但我仍取得勝利，這才是最重要」。

此外，挪威隊選手華賀姆在男子300米欄決賽，以32.67秒率先衝線，在主場觀眾面前打破世績封王後，更脫去上衣慶祝，「我很高興能夠在觀眾面前發揮出最好水平，這對我來說意義重大」。瑞典隊「新鳥人」杜班迪斯在男子撐竿跳做出6.15米兼刷新大會紀錄，輕鬆掄元。

另邊廂，國家隊名將蘇炳添今早在全國田徑大獎賽安徽蚌埠站男子100米初賽，僅跑出10.52秒排小組第3，總成績排32名，未能晉身前24名入準決賽。

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