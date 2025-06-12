轉會｜阿諾特稱加盟皇馬「夢境成真」　改穿12號戰衣　勢下周四世冠盃「地標」對希拉爾 (22:05)

阿歷山大阿諾特早前協助利物浦第2次奪得英超冠軍後，落實以自由身與皇馬簽約至2031年。他的合約原本與「紅軍」至本月底才屆滿，但因皇馬要求他出席在下周日早上在美國揭幕的世冠盃，故額外支付紅軍1000萬鎊（約9100萬港元）放人。他將穿上12號球衣比賽，而球衣背後印上的並非Alexander-Arnold，而是其名字Trent，以方便說西班牙語的人更容易理解和發音。

這名英格蘭國腳在記招感謝皇馬會長皮里斯給予一個「夢境成真」的機會，又稱離開利物浦的唯一原因就是加盟「銀河艦隊」，而且已急不及待為新東家比賽。他續稱讚皇馬是「 一間值得尊重的擁有輝煌歷史的球會，而且目前年輕和充滿潛質，期待與隊友一起向前邁進」。此外，將於月底約滿拜仁慕尼黑的29歲德國國腳翼鋒利萊辛尼，勢將以自由身加盟土超球隊加拉塔沙雷。

另據德勤報告顯示，2023/24年度的歐洲足球市場的總收入為380億歐元（約3460億港元），比前一季增加8%；而五大聯賽總收入是204億歐元（約1857億港元），其中63億歐元（約574億港元）的英超為各聯賽之冠。

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