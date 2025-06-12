英超｜利物浦傳斥13.6億簽華迪斯　料成英超最高身價球員　基亞利殊無緣世冠盃勢遭曼城放棄 (20:00)

科利安華迪斯上月宣布今夏離開利華古遜後，惹來歐洲豪門球會如拜仁慕尼黑、曼城和利物浦關注。據羅曼奴消息指，「紅軍」在這宗可能交易佔上風，並已接近以轉會費加浮動獎金條款共接近1.28億鎊購入這心頭好，若最終水到渠成，便可打破中堅華基爾雲迪積克於2018年以7500萬鎊（約8億港元）來投的隊史最高轉會費紀錄，並刷新車路士於2023年斥資1.15億鎊，從白禮頓買入中場摩西斯卡些度的英超紀錄。

羅曼奴同時表示，已從利華古遜簽入右閘謝利美費林邦的紅軍仍在積極招兵，分別向般尼茅夫左閘米路斯卻基斯，以及不受巴黎聖日耳門主帥安歷基重用的法國國腳鋒將巴特利巴高拿招手，據報身價分別是4000萬鎊（約4.3億港元）及1億鎊（約10.7億港元）。另外，紅軍公布將在8月4日完成最後季前熱身賽，當日他們在主場與西甲的畢爾包連踢兩場。

此外，曼城點兵27將出征下周日在美國開戰的世界冠軍球會盃，但2021年以1億鎊轉會費、由阿士東維拉加盟的基亞利殊名落孫山，意味這名29歲翼鋒與年初被外借至AC米蘭的右閘基爾獲加勢被放棄，而車路士也棄用攻擊手祖奧菲歷斯及在剛過去一季被借至阿仙奴的翼鋒史達寧。

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