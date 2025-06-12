游泳｜麥堅杜殊5天內打破3項目世績　稱為保世界紀錄須游得更快 (19:20)

麥堅杜殊在這次女子400米混合泳選拔賽游罷半程後，比世界紀錄快逾一秒，及後在蛙泳優勢減少，領先優勢縮窄至只有十分之一秒，卻在最後擅長的自由泳精彩完成，以4分23.65秒的時間觸池，刷新了她去年做出的4分24.38秒世績，亦是繼日前先後打破400米自由泳和200米個人混合泳後，今屆選拔賽個人第3次創新猷。

麥堅杜殊說：「我知道今次可以做些非常特別的事情，因我或處於職業生涯中狀態最佳的時刻。世界紀錄總會被打破，因我明白下一代孩子會不斷成長和追逐紀錄，所以在退役前，我希望能繼續破紀錄，它令我堅持下去。」至於日前被她打破400米自由泳世績的24歲澳洲籍名將迪米絲則說：「18歲就能游出如此驚人的成績，她絕對是個奇蹟。誰知道她還會走多遠呢？」

麥堅杜殊於2021年短池世界賽初試啼聲獨取1金2銀，連同2024年短池世界賽、2022和24年世界賽共奪8金4銀4銅，而去年巴黎奧運她亦斬獲3金1銀。

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