NBA｜哈利布頓「準三雙」領溜馬挫雷霆取近25年總決賽主場首勝　場數領先2：1 (16:32)

上仗主場以16分輕取對手扳平場數的雷霆，今仗作客亦靠前鋒賀格倫獨取13分，助球隊以32：24領先首節，惟溜馬次節大舉反攻，藉後備上陣的後衛馬佛連及TJ麥高尼該節合共攻入20分，半場反超64：60。

不過，雷霆下半場第3節再打出29：20攻勢，以89：84再度領先，但溜馬在最後一節全隊有8人貢獻得分，同時壓制雷霆的進攻表現，導致對方單節整體命中率僅得約35%下，打出32：18攻勢，溜馬終主場以116：107力挫有星級後衛「SGA」基傑奧斯阿歷山大、前鋒謝倫威廉士及賀格倫共射入70分的雷霆，場數領先2：1，這亦是球隊自從1999／2000年球季後，再次在主場拿下總決賽勝利，後日早上將同樣留守主場迎第4戰。

成為溜馬此戰關鍵功臣的22歲新星馬佛連賽後坦言：「我只是任何時候都做好準備，每當我被派上陣時，便會集中比賽，做正確的事情，努力幫助我的球隊獲勝。」主帥卡利斯里讚揚麾下道：「TJ麥高尼在比賽中展現競爭的意識，馬佛連也展現出攻擊性，我們就是一支不會經常由相同球員得分的球隊。」

至於雷霆主教練丹尼奧賽後亦承認對手在末節攻防兩端上的表現較優勝，「我認為他們的身體素質、進攻節奏及防守壓力均符合他們的風格」。

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