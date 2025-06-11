港足︱啟德初戰賽前巨型Tifo添氣勢　球迷分享籌備點滴　讚嘆「完成球圈壯舉」 (21:50)

Tifo從拉起、展示到收回過程短短3分鐘，背後籌備、設計和運作所付出的時間絕不簡單。在此前兩場國際賽主場賽事中，港足球迷分別在旺角大球場和香港大球場利用紙牌拼砌簡單Tifo小試牛刀；這次移師啟德展示巨型Tifo也是計劃之內。恆仔透露由於費用昂貴，遂主動提議足總能否安排，並由球迷組織「香港力量」和「波台黐線佬」配合成事。各方在比賽前5日才開始商議，球迷組織也曾懷疑能否趕及製作，結果在足總主動承擔開支及主導製作下最終成事。對此，恆仔認為足總前線職員的付出值得外界認同，「沒有足總幫忙便很難達成。足總讓熱愛足球、了解足球的人做事，就像向其他體育總會做了一個示範。有冇人會批評呢件事浪費公帑？件事係好睇嘅，大家就會接受」。

為了留住驚喜，恆仔稱籌備Tifo過程需要保密，僅約40人知情；兩球迷組織和足總職員賽前半小時派人展開Tifo，其間曾需暫停附近看台球迷通行，導致與啟德體育園人員有所摩擦。北看台大部分球迷至入場儀式前數分鐘才得悉會展示Tifo，並合力將其由看台上方拉到最底。啟德Tifo面積約40×40米，覆蓋球迷區約4000個座位，恆仔提到過程中各方的應變、統籌能力不容忽視，「若球迷因被Tifo覆蓋不高興，咁就玩完。結果我們做到香港球圈難以完成的壯舉」。

這次Tifo除了印上「港隊勁揪」標語，還以一條紅色巨龍帶來震懾感，恆仔稱得悉客軍印度的足球討論區事後也有廣泛討論。他指出龍除了是港足隊徽圖案，也是香港文化標誌，認為Tifo的精粹在於彰顯球迷團結，「Tifo是建立足球文化的重要元素，大家從看見Tifo後的震憾，反映香港球迷文化也可不輸其他亞洲足球大國」。

另一球迷組織「波台黐線佬」成員Chester今早則接受商台訪問，形容Tifo為「足總為啟德球迷準備的入伙禮物」，並透露在展示Tifo、播放港足球員出場介紹片段及末段目睹入球一刻，均不禁感觸落淚，「Feel到足總準備咗好多嘢，畀球迷踏入啟德場」。