世盃外｜巴西小勝巴拉圭提早兩輪奪決賽周入場券　安察洛堤領軍首捷慶生 (21:11)

森巴軍團今仗雖有攻擊主力拉芬夏比洛尼停賽期滿復出，控球率高達73%下多番攻門都未竟全功。及至上半場44分鐘，剛由狼隊轉投曼聯的前鋒馬菲奧斯根夏底線傳中，伏兵門前的翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞輕鬆撞入建功，而這記奠勝「士哥」也助安帥取得接手巴西隊後的首場勝仗。

難得一眾森巴兵在他66歲生日送上贏波賀禮，安察洛堤賽後也稱讚球隊上下表現出正面態度及求勝的努力，「上半場我們發揮得很出色，尤其是巴拉圭絕不是容易應付的對手。我很喜歡這班球員的決心，球隊目前的氣氛也很正面」。至於在這場賽事奠定勝局，在安帥執教皇家馬德里時期已受重用的雲尼斯奧斯，賽後就直言這場勝利實屬及時雨，「我們需要為主場球迷帶來勝利。能在巴拉圭身上取得出線決賽周的重要3分，讓我們有更多時間及空間檢視球隊不足之處。到了9月踢餘下兩輪外圍賽時，我們就可以全心全意備戰世界盃了」。

世盃外南美區其他賽果方面，早已鎖定決賽周資格的上屆盟主阿根廷隊，雖有中場安素費南迪斯下半場71分鐘被逐，仍以寡敵眾下主場1：1逼和哥倫比亞隊，並錄得外圍賽連續5場不敗佳績。落後森巴兵1分排第4名的烏拉圭隊，則憑洛迪高阿古利及迪亞拉斯卡達各建一功，主場2：0輕取委內瑞拉隊，烏軍只需在剩餘兩場外圍賽多取1分，便可篤定躋身決賽周。至於榜末的智利隊作客0：2不敵玻利維亞隊後，則正式宣布連續3屆與決賽周無緣。

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