桌球｜國手張安達洺城盃輕取塔猜亞奪冠　展望新賽季復勇 (22:18)

世界排名第12的張安達，今午已在4強以局數4：0輕取「世一」卓林普，來到晚上的決賽，他首局以47：0領先下雖被塔猜亞連取65分反超，但世界排名第46的塔猜亞其後兩度打入白波，讓張安達追近至55：65，結果張以77：65先取一局。張安達其後於第2及3局分別贏117：14及85：0，拉開至局數3：0。第4局張安達更打出「一Cue」123度收下比賽，其間塔猜亞亦向張安達給予「手指公」讚揚他，最終這名國手以局數4：0大勝稱王，並以4強階段打出的140度，取得今屆賽事打出單桿最高分數的獎項。

張安達賽後稱即使今次比賽屬表演性質，但這兩場大勝讓他信心大增，「如果能保持這麼好的狀態，我有信心會取得更多幾個冠軍」。他又坦言去年表現欠理想，希望新賽季可有更好表現，「自己不會太介意分數或排名，現在只會專注打好眼前比賽」。塔猜亞則認為今晚比賽很精彩，並希望明年能再次來港作賽。

另外，張安達在決賽前與「世一」卓林普，各自伙拍今年3月在世界殘疾人桌球錦標賽奪銅的港將馬華強及林啟明進行一場雙打的特別挑戰賽，卓林普／林啟明分別打出62：5、58：16，終以局數2：0勝出。林啟明賽後表示，今次能以公開形式表明自己參與桌球運動，希望日後社會可達致傷健共融；張安達則對這些殘疾球手表示敬佩，「即使身體不方便，但佩服他們，未來需要不同圈子推廣桌球」 。

大會這次賽事除了安排普通觀眾席外，球桌兩旁也安排座位，讓球迷能近距離觀戰，喜愛桌球運動近20年的楊先生透露因喜歡卓林普而購票入場，「今天自費購買1080元的門票，預計氣氛像網上觀看的英國公開賽一樣」。不過有球迷反映賽事宣傳不足，潘先生攜同學習桌球兩年的10歲兒子入場，他們透露曾在3月到啟德觀看世界格蘭披治桌球大獎賽，並表示：「門票是別人贈送，這次宣傳比較少，不是有太多球迷知悉有今次比賽。」

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