桌球｜卓林普里素斯基洺城盃4強齊下馬　張安達塔猜亞會師決賽 (18:13)

昨日舉行的8強賽採取5局3勝制，4強賽今改為7局4勝制。世界排名第1的「準神」卓林普面對排名第12的張安達，後者首局以「一Cue」140度先取一局，次局亦做出64：1，更在第3及4局打出102：0、122：8，令卓林普全場落於下風，張安達終以局數4：0勝出，躋身決賽。

張安達賽後接受訪問稱今狀態不俗，「他（卓林普）打失了幾次遠距離的機會，所以他也沒有什麼機會發揮」。他亦坦言在比賽中有嘗試打147滿分，但未能實現。他表示表演賽會打得較放鬆，「這次不是正式排名賽，所以大家都不會太緊張，盡量打一場好球給大家看」。卓林普亦讚賞張安達的表現。

另邊廂，世界排名第25的英籍名將里素斯基在頭場4強賽，雖首局以「起break」82度先拔頭籌， 但被排名46的塔猜亞次局以63：18扳平，里素斯基其後領先局數2：1下，塔猜亞分別再以73：0、93：39連取兩局反超，33歲里素斯基在第6局打出71：5追和。40歲塔猜亞縱決勝局中段曾將白波打入網，落後至10：33，但仍以79：37反勝，終以局數4：3力克里素斯基，晉級決賽。

里素斯基賽後認為這仗很有趣，「我們兩人都是進攻型球手，今場每人僅錄得一記安全球，比賽節奏很快」。值得一提的是，賽事第3局尾段發生一段小插曲，當時里素斯基打失後雖以66：24領先，塔猜亞亦能藉球桌上剩餘的球追回分數，但裁判當刻已重新設置，令到他只能面露苦笑，塔猜亞賽後承認本身欲想回到球桌重新部署，里素斯基則補充說：「記分版難以看清，它沒有設於通常的位置，難以追蹤分數。」

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