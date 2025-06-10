亞盃外｜韋斯活認逾4萬人助威成致勝關鍵　強調不在乎外界評價　功臣「肥彭」：百分百信心射入12碼 (23:50)

韋斯活近期陷入選人及言論爭議，球迷反應兩極。韋斯活在賽後記者會重申，不在乎個人評價，只關注為球員搭建舞台爭取成功，「我始終如一，但作為球迷，誰不愛勝利？」他稱擊敗同組世界排名最高球隊後，情緒更多是釋懷，為球員們感驕傲，「我們從5月底集訓備戰至今，凝聚了團隊精神，今場有超過4.2萬名觀眾，這證明眾志成城的力量，短短8個月內我們成績脫胎換骨，今場勝仗是應得的回報，若最終打和全隊將會很失望」。他認同逾4.2萬人入場也成關鍵，「球員們因觀眾吶喊聲提升鬥志，門票供不應求的氛圍感染了球員、教練到足總高層。由我剛接手時僅4000多名觀眾，到（東亞外）對關島隊約8300人，再到今場，香港足球正在提升。賽後45分鐘仍有球迷不願離去，這正是足球的意義」。

曾執教過印度超聯球隊的他表示，賽前已有信心對印度隊不會落敗，提及港足在艾華頓、安永佳及陳肇鈞等主力缺陣下，能夠入球源於全隊壓逼和求勝渴望，「近11場我們僅3場未入球，還保持8場零失球。有人曾說香港球員體能不足、無法維持高強度，但今場我們戰鬥到最後一刻並收獲回報」。

37歲的入球功臣史提芬彭利拿第16次代表港足上陣，終在今仗取得首個國際賽入球，賽後形容成為英雄感覺絕佳，「從來沒見過這畫面，當球迷不斷聲嘶力竭的打氣，你們能想像在他們面前贏波是多麼美妙」。「肥彭」自韋斯活出任主帥後受到重用，但同時因而飽受球迷質疑，他一直專注做好自身，「我不必向所有人證明自己」。

肥彭在關鍵時刻採用「小跳步」方式主射12碼，皮球最終驚險中柱彈入，他事後成自己有「百分百命中」的自信，「我試着承受壓力，等待守門員緊張起來。當我採取這種射法時，我有百分百信心能入網，因為我在這方面訓練有素。起腳時皮球走向與預計有些偏差，即使中柱也是正常」。

同樣受到質疑的射手米高，此戰則博得12碼，賽後也顯得心花怒放，「若能夠幫助球隊贏波，我願意捨身一博」。他對啟德主場館初體驗讚不絕口，甚至比去年在卡塔爾出戰亞洲盃的場地更優勝，「啟德場地與球迷距離更近，他們90分鐘全程吶喊，這讓人瘋狂，我經歷了人生的難忘的時刻」。

後衛茹子楠則表示啟德初戰氣氛難以形容，認同球迷聲威讓港足場上更添氣勢，「感覺背後很多人支持我們，攻力都增添10倍。自己地方一片紅海，這是一直夢寐以求的事，今晚我們做到了」。他亦希望港足日後能繼續在啟德舉行主場賽事，「很多人都想來這場地，希望之後繼續『爆場』，這裏氣氛好到隊友提場也聽不到」。

同組另一仗，新加坡隊作客2：1擊敗孟加拉隊，港足與新加坡同得1勝1和，惟得球不及對方暫列次席。港足下場亞盃外為10月9日作客孟加拉，但此前先在下月赴韓國出戰東亞盃決賽周，分別面對日本、韓國及中國隊。