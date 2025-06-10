亞盃外︱港足1：0絕殺印度　啟德「地標戰」42570人破主場入座紀錄 (21:56)

港足此戰對比上周四友賽0：0悶和尼泊爾隊一仗，正選陣容共有3個調動；上仗因傷避戰的翼鋒李小恆與中場陳俊樂和洛迪古斯躋身正選，取代顏卓彬、史提芬彭利拿和米高。兩軍賽前奏國歌後，北看台港足打氣區隨即展示一幅印上「香港勁揪」的紅龍巨畫（Tifo），務求壯大主場氣勢。

港足球迷在容納5萬人的啟德主場館內，震耳欲聾的打氣聲成為場上球員的最強後盾，除了「We are Hong Kong」等招牌口號，當客軍搶攻期間，以及球證出現不利港足判決時，在場球迷報以的噓聲也能覆蓋全場。

踏入2020年代以來，港足只曾有3場主場國際賽入場人數過萬，最多的一次是前年6月在香港大球場友賽以0：1不敵泰國隊，共有13,434名觀眾；2022年9月大球場友賽0：0言和緬甸隊有12,264人入場，2023年大球場世盃外以4：0大勝不丹隊則有10,259人觀戰。至於2009年10月南華在亞協盃4強次回合對科威特競技，有37,459人入場高掛紅旗，為表演賽以外香港足球歷來最多人入場的賽事。

兩軍此仗實力旗鼓相當下，港足開賽3分鐘後由洛迪古斯接應祖連奴後傳，禁區頂撞射未能命中目標。李小恆26分鐘左路起腳挑戰，被印度門將基夫沒收；印度不足半分鐘後亦取得首個中龍射門，高拿高遠程施射，被港足門將葉鴻輝一抱入懷。港足後衛鐘樂安35分鐘後場用球幾乎鑄成大錯，猶幸印度隊高拿高截球快攻下，接應的古路尼恩撞射斜出失機。另一名守將周緣德41分鐘幾乎射破印度大門，但皮球越過基夫後，被敵軍後衛拉爾及時解圍。半場兩軍互交白卷。

港足換邊後由34歲「壽星」翼鋒艾華入替李小恆。印度隊50分鐘有古路尼恩禁區內轉身抽射，惟再次偏離大門。港足38歲老將費蘭度65分鐘攔截後策動突擊，離門30碼冷箭僅被基夫托出底線。印度隊的贊加迪70分鐘右路起腳，未能考驗葉鴻輝。港足尾段陸續調入米高、吳宇曦、史提芬彭利拿和顏卓彬求變，米高終在補時1分鐘被敵軍門將基夫撞跌博得12碼，史提芬彭利拿主射中鵠，港足憑此入球絕殺印度隊，在亞盃外暫得1勝1和。

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