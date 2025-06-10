明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

亞盃外︱港足啟德「地標戰」迎印度賽前掛紅旗　球迷中午零售館排隊求購主場球衣 (19:50)

中國香港足球代表隊今晚（10日）8時首於啟德體育園主場館踢「地標戰」，在亞洲盃外圍賽第3圈小組賽迎戰印度隊，大批球迷早前3、4小時在場外等候入場，也稱賽前已感受到氣氛高漲。而大會亦於賽前一日售罄門票下在場外入口掛紅旗。對於港足主帥韋斯活與球迷爭議，有資深球迷認為球迷與教練不應該是這種關係，但認為無論最終球員點兵為何，作為球迷都會支持。

港足首場在可容納約5萬人的啟德主場館賽事，香港足總賽前一日宣布門票售罄，今午12時大批球迷到主場館鄰近的啟德零售館Nike專門店排隊購買港足主場球衣，現場大排長龍，據現場店員稱有近400名球迷到場排隊。

而賽前4小時，已有大批球迷到球場排隊等候安檢入場，然後隨即紛紛到中央廣場的紀念品店購買全新推出的球員卡及T恤，以及到巨型港足球衣氣球旁「打卡」。

排頭位的陳先生關注港足4年，今次帶同妻兒於下午3、4時到場排隊，感受到現場氣氛熱烈，「第一次有5萬觀眾，希望能做到像日職或英超那樣，而且大家都講廣東話，好像在開派對」。

六旬球迷林先生從上世紀70年代起入場看本地波，此戰賽前在紀念品攤檔花約300元購入打氣T恤、球員卡等精品。他期望港足進軍啟德首戰能哄動周圍，「希望港足此戰入波，即使場館天幕合上，其他啟德居民都能夠聽到」。港足主帥韋斯活近期陷入選人爭議，球迷反應兩極，林先生先希望這名英籍教頭「畀多啲機會明日之星吳宇曦，唔好畀啲鬼佬、識講英文就有得出場，咁唔得嘅」，但認為球員落場拼搏才是着眼點，「教練呢啲過眼啫，幾年之後就走」。

至於球迷組織「香港力量」成員兼資深球迷恆仔，在排隊入場期間打鼓助興帶領一眾港隊死忠。有別此前港足賽事，他亦有感今次賽前氣氛格外高漲。對於韋斯活與球迷的爭議，他稱尊重主教練的決定，「球迷和教練不應該是這種關係，不過無論挑選了哪位球員，作為球迷都會支持」，他認為韋斯活點兵及言論爭議一事引來大量迴響，是「香港足球難得的氛圍，反映大家很關注今次比賽」。

相關報道：

亞盃外︱港足明晚鬥印度首用啟德主場館　門票售罄勢創入場紀錄　將帥同稱不希望僅此一次

其他報道：

女排︱世界女排聯賽香港站下周三首移師啟德體藝館開鑼　排總透露門票銷情理想

籃球｜超級工商盃暌違7年再辦　本月24至29日伊館開打　香港明星隊主場挑戰CBA球隊

相關字詞﹕港足 香港隊 啟德主場館 印度 球迷 球衣 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞