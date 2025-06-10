亞盃外︱港足啟德「地標戰」迎印度賽前掛紅旗　球迷中午零售館排隊求購主場球衣 (19:50)

港足首場在可容納約5萬人的啟德主場館賽事，香港足總賽前一日宣布門票售罄，今午12時大批球迷到主場館鄰近的啟德零售館Nike專門店排隊購買港足主場球衣，現場大排長龍，據現場店員稱有近400名球迷到場排隊。

而賽前4小時，已有大批球迷到球場排隊等候安檢入場，然後隨即紛紛到中央廣場的紀念品店購買全新推出的球員卡及T恤，以及到巨型港足球衣氣球旁「打卡」。

排頭位的陳先生關注港足4年，今次帶同妻兒於下午3、4時到場排隊，感受到現場氣氛熱烈，「第一次有5萬觀眾，希望能做到像日職或英超那樣，而且大家都講廣東話，好像在開派對」。

六旬球迷林先生從上世紀70年代起入場看本地波，此戰賽前在紀念品攤檔花約300元購入打氣T恤、球員卡等精品。他期望港足進軍啟德首戰能哄動周圍，「希望港足此戰入波，即使場館天幕合上，其他啟德居民都能夠聽到」。港足主帥韋斯活近期陷入選人爭議，球迷反應兩極，林先生先希望這名英籍教頭「畀多啲機會明日之星吳宇曦，唔好畀啲鬼佬、識講英文就有得出場，咁唔得嘅」，但認為球員落場拼搏才是着眼點，「教練呢啲過眼啫，幾年之後就走」。

至於球迷組織「香港力量」成員兼資深球迷恆仔，在排隊入場期間打鼓助興帶領一眾港隊死忠。有別此前港足賽事，他亦有感今次賽前氣氛格外高漲。對於韋斯活與球迷的爭議，他稱尊重主教練的決定，「球迷和教練不應該是這種關係，不過無論挑選了哪位球員，作為球迷都會支持」，他認為韋斯活點兵及言論爭議一事引來大量迴響，是「香港足球難得的氛圍，反映大家很關注今次比賽」。

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