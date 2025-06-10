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籃球｜超級工商盃睽違7年再辦　本月24至29日伊館開打　香港明星隊主場挑戰CBA球隊 (17:13)

超級工商國際籃球邀請賽暌違7年，本月24至29日將在灣仔伊利沙伯體育館復辦，為慶祝香港福建體育會成立100周年，今屆賽事獲冠名為「香港福建體育會百年盃」。香港籃總將派出中國香港明星隊出戰，並在分組賽與中國男子職業籃球聯賽（CBA）球隊天津先行者、廣東隊及新加坡隊爭出線。

香港籃總今午（10日）在灣仔舉行賽事記者會，這次是籃總繼2018年後再度舉辦超級工商盃。除了主場出擊的中國香港明星隊，是次共邀請7支來自內地和東南亞的隊伍參賽，當中包括3支CBA球隊福建晉江文旅、天津先行者及由深圳馬可波羅班底組成的廣東隊，征戰中國大學生籃球聯賽（CUBA）的中南大學，以及新加坡、馬來西亞和泰國國家隊。

記者會上舉行賽事抽籤，中國香港明星隊與天津、廣東及新加坡隊同編入A組，B組則為福建、泰國、中南大學和馬來西亞隊。港隊教練團成員李琪透露，香港明星隊將以早前出戰亞洲盃外圍賽的班底，配搭兩名外援出戰；其中一名外援去年曾來港參與乙組聯賽，另一外援則效力過澳門黑熊。他表示同組對手「難打」，但仍以小組前兩名出線為目標。

李琪特別提到，港隊早前在亞盃外出局後，下次國際賽恐要等到明年9至10月的愛知名古屋亞運，因此港將務必珍惜今次出戰機會，「這一刻對港隊而言是難得機會，面對高水平球隊，而且是主場出擊。這幾年不時有人討論香港有沒可能派隊打CBA，這次正是測試香港籃球是否具足夠水平挑戰的機會」。

賽事本月24至26日為分組賽，票價60元；緊接28及29日則為淘汰賽，票價120元。賽事另設可觀看5日全部賽事的套票，售價200元。門票發售詳情待籃總公布。

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