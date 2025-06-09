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亞盃外︱港足明晚鬥印度首用啟德主場館　門票售罄勢創入場紀錄　將帥同稱不希望僅此一次 (19:08)

中國香港足球代表隊將於明晚（10日）8時首次起用「香港主場」的啟德體育園主場館出戰國際A級賽，在亞洲盃外圍賽第3圈C組迎戰印度隊。足總今午（9日）宣布賽事門票已經售罄，在可容納5萬人的主場館下勢將打破香港足球賽事入場紀錄。主教練韋斯活及中場顏卓彬均表示，不希望是新球場才坐滿一次，而是能夠持續吸引更多球迷入場支持。

中國香港vs.印度　港台電視31台 周二晚上20：00直播

香港球場此前最多座位為可容納約4萬人的香港大球場，2009年10月21日南華在亞協盃4強次回合對科威特競技，有37,459人入場高掛紅旗，為表演賽以外香港足球歷來最多人入場的賽事。足總今宣布今仗賽事門票已經售罄，首次起用可容納5萬人的啟德主場館下，勢將刷新本地賽事入場紀錄。港台電視31台及其YouTube頻道將會直播賽事。

港足今午在啟德主場館關上天幕下作賽前最後一課操練，此前受傷的茹子楠、米高及李小恆均有參與。主教練韋斯活在賽前記者會表示，欣喜帶領七連勝後再創歷史，但不希望僅是一次高光時刻，而是能夠持續吸引更多球迷入場支持，又認為陣中多名中超球員已有在大場面比賽的經驗，相信這樣氛圍可激發球員表現。

同場出席記招的顏卓彬稱，起初以為只有2、3萬人入場，因此聽到門票售罄後，港足全隊上下都很興奮和期待這仗來臨，「尤其今場對我們爭出線是很重要一仗。我代表港隊在大球場比賽都未試過紅旗，有更多球迷入場會令我們更有動力踢一場好波。我也希望不是純粹因為新球場大家才踴躍入場睇一次，希望可做到自己的足球文化，逢國際賽就網上不停搶飛」。

港足近兩場國際賽悶和新加坡及尼泊爾隊，對於決選陣容未有變動，韋斯活稱因為沒有球員做錯，因此沒理由改變，「雖然近兩場沒有入球，但我們有信心找到破門方法，後備席也有很多選擇」。

對於上仗賽後不少球迷再次呼喊「Westwood Out」，韋斯活稱理解這些噪音是針對他，「球員們一如以往很輕鬆去備戰，如果有人有不同看法是他們自由，不會影響到我。不過如果有年青人或一家人入場看比賽，希望能享受愉快體驗，假如我是他們聽到這些敵意的聲音，可能會感到疑惑，甚至思考之後還想否入場。所以我想提醒覺得這樣做是很聰明的人，無論對象是誰，場上球員都會聽到，希望大家能多考慮自己的行為」。

C組4隊首輪兩場皆和0：0，對於面對同組世界排名最高排127位的印度隊，40歲印度名將前鋒捷特利亦有隨隊。上屆亞盃外港印兩隊同組，港足在疫情下作客負0：4，捷特利攻入一球。曾執教過印度超聯球隊的韋斯活讚印度隊近年進步顯著，又指去年中接掌的西班牙籍教練馬昆斯是出色主帥，「我很熟悉印度隊的實力，但不能因而輕視對方。球員們剛結束印超球季，狀態很好」。

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