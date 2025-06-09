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桌球｜洺城盃明伊館開戰　卓林普先偕里素斯基張安達大快朵頤　分嚐鍾愛美食菠蘿包蛋撻菠蘿油 (19:00)

一連兩日的「推動大灣區桌球文化挑戰賽——洺城盃」明日（10日）將在灣仔伊利沙伯體育館上演，其中有「新港人」的世界一哥卓林普、英籍名將里素斯基及國手張安達等參戰球手，大會今午安排各球手到尖沙嘴一間冰室出席活動，品嚐香港地道美食。

「準神」卓林普、里素斯基、泰國籍球手塔猜亞、國手張安達及小將陳麒恩，明起一連兩日參戰這次桌球挑戰賽，而「世一」卓林普今在賽前偕一眾球手到一冰室品嚐地道食物，包括菠蘿包、蛋撻、紅豆冰等，去年已獲得「港人」身分的卓林普稱菠蘿包是其最愛，亦笑言：「自從半年前被它吸引，每天都會食一次菠蘿包。」並以廣東話大讚「菠蘿包好食」。今年初已訪港參與世界格蘭披治桌球大獎賽的里素斯基，則在司儀的教導下同樣以廣東話表示：「我鍾意食蛋撻。」活動結束後，5名球手均為冰室留下親筆簽名。

本身來自廣州的33歲張安達，自認喜歡的茶餐廳食物是菠蘿油及凍檸茶。對於早前趙心童成為首名國手贏得世界賽冠軍，他感到非常開心，並透露「過去曾與趙心童在英國同住5、6年，彼此關係密切，他的成功讓自己也有信心追求世界冠軍」。另被問及中國球手的崛起會否對英國球壇構成威脅，張安達坦言世界賽冠軍的誕生激勵更多年輕人學習和參與，「目前世界排名前50已有10多名中國球手，未來發展趨勢樂觀，亦不斷有新生力量湧現」。他又表明自己來季目標是盡力保持世界排名前16，其間希望取得一、兩個冠軍。

賽程方面，世界排名第46的塔猜亞明午1時半將在揭幕戰對已退役轉為教練的港隊名宿陳國明；世界排名第12的張安達緊接在「中國內戰」對陳麒恩；卓林普與里素斯基則會在晚上分途出擊，面對經海選取得8強資格的港將劉家霖與陳智鍵。

此外，35歲「世一」卓林普與其他參賽球手在同日晚上於金鐘一酒店出席晚宴，他承認在2017年曾到新伊館作賽，希望今次比賽能見證更多147滿分的出現，「我回想自己早前在大獎賽已做到147滿分，觀眾也喜歡看這個時刻」。香港繼今年3月舉辦世界排名賽，4個月後再次上演桌球賽事，卓林普認為這項運動在香港正在蓬勃發展。而里素斯基則認為這是很好的練習機會，「桌球在香港非常受歡迎，曾創下單場比賽有9,000人入場觀看的紀錄」。

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