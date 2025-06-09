歐國聯決賽｜葡萄牙互射12碼挫西班牙2次封王　入球功臣C朗激動落淚　獲讚「是大家的榜樣」 (20:10)

基斯坦奴朗拿度（C朗）今晨（9日）在德國慕尼黑舉行的歐洲國家聯賽決賽下半場射入國際賽第138球，助兩度落後的葡萄牙隊逼和衛冕之師西班牙隊2：2，加時後戰果不變，葡軍終以互射12碼勝出5：3，第2次奪標。C朗賽後激動落淚，而主帥馬天尼斯及被選為此役最佳球員的隊友後衛紐奴文迪斯阿歷山大則大讚該名40歲隊長。
去年奪得歐洲國家盃冠軍的西班牙隊，憑中場蘇比文迪在21分鐘於禁區混戰中射入打開紀錄，但5分鐘後被葡萄牙隊左閘紐奴文迪斯阿歷山大命射扳平。「鬥牛軍」完半場前藉攻擊手奧耶沙巴爾建功以2：1領前上半場。下半場61分鐘，紐奴文迪斯傳中「省」中對方球員令皮球彈高後墮下，C朗及時趕到冷靜射入「窩利」再度追平。這名勢續約艾納斯兩年的老將及後於88分鐘疑因抽筋退下火線，而兩軍終在法定時間打和2：2，加時後賽果不變，需以互射12碼決勝負。
先射的葡軍5射全中，西班牙卻有鋒將艾華路莫拉達操刀被葡軍門將迪奧高哥斯達擋出，終以3：5告負及衛冕失敗，而帶領葡軍繼2019年首屆比賽再度封王的C朗則激動落淚。葡軍教練馬天尼斯說：「西班牙隊兩度領前，但隊長C朗經驗豐富，為球隊奪冠做好準備。」早前協助巴黎聖日耳門首奪歐聯冠軍、此役成功看管敵鋒拉明耶馬的紐奴文迪斯則說：「C朗值得擁有這一切。他在球場內外都給予我們很大的幫助，擁有冠軍級人馬的心態，是大家的榜樣。很高興球隊能擁有他。」惟這場決賽樂極生悲，一名球迷從看台墮下身亡。警方已就事件展開調查。
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