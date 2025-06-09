歐國聯決賽｜葡萄牙互射12碼挫西班牙2次封王　入球功臣C朗激動落淚　獲讚「是大家的榜樣」 (20:10)

去年奪得歐洲國家盃冠軍的西班牙隊，憑中場蘇比文迪在21分鐘於禁區混戰中射入打開紀錄，但5分鐘後被葡萄牙隊左閘紐奴文迪斯阿歷山大命射扳平。「鬥牛軍」完半場前藉攻擊手奧耶沙巴爾建功以2：1領前上半場。下半場61分鐘，紐奴文迪斯傳中「省」中對方球員令皮球彈高後墮下，C朗及時趕到冷靜射入「窩利」再度追平。這名勢續約艾納斯兩年的老將及後於88分鐘疑因抽筋退下火線，而兩軍終在法定時間打和2：2，加時後賽果不變，需以互射12碼決勝負。

先射的葡軍5射全中，西班牙卻有鋒將艾華路莫拉達操刀被葡軍門將迪奧高哥斯達擋出，終以3：5告負及衛冕失敗，而帶領葡軍繼2019年首屆比賽再度封王的C朗則激動落淚。葡軍教練馬天尼斯說：「西班牙隊兩度領前，但隊長C朗經驗豐富，為球隊奪冠做好準備。」早前協助巴黎聖日耳門首奪歐聯冠軍、此役成功看管敵鋒拉明耶馬的紐奴文迪斯則說：「C朗值得擁有這一切。他在球場內外都給予我們很大的幫助，擁有冠軍級人馬的心態，是大家的榜樣。很高興球隊能擁有他。」惟這場決賽樂極生悲，一名球迷從看台墮下身亡。警方已就事件展開調查。

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