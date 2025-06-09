法網決戰｜艾卡拉斯連贏3盤反勝衛冕　大滿貫決賽例不虛發五連捷　史拿嘆「這夜難眠」　 (17:28)

史拿挾着大滿貫賽連贏20場的強勢，首在大滿貫決戰艾卡拉斯，並把握後者首盤沙粒入眼影響表現以6：4先拔頭籌，次盤初段兩人互相破發下打至6：6平手，結果史拿「搶七」成功以7：6（7：4）再下一城。艾卡拉斯往後以6：4扳回一盤，但第4盤一度落後3：5而面臨衛冕失敗，卻接連挽救3個賽點，再在「搶七」得手以7：6（7：3）追和盤數2：2，接着在決勝盤乘勝追擊一度領先5：3，但史拿亦展示頑強鬥志連取3局使雙方打和6：6，然艾卡拉斯終成功「搶十」以7：6（10：2）險勝封王。

艾卡拉斯賽後成為西班牙籍同胞拿度及巴西籍名宿古爾頓後，本世紀第3個能在法網連霸的球手，而這場決賽花掉5小時29分鐘，更打破了1982年由瑞典籍韋蘭特，以盤數3：1反勝阿根廷籍華拉斯的為時4小時42分鐘的決賽舊紀錄。

22歲的艾卡拉斯賽後成為瑞典籍名宿波格及西班牙籍同胞拿度後，第3個高舉第5座大滿貫賽冠軍獎盃的第3年輕選手。他說：「我認定史拿將來可不止一次在這裏奪冠，而是會是多次。能在每場比賽與你一起競技及與你同創歷史，我深感榮幸。」23的史拿未能繼去年尾美網和今年初澳網後，再拿下第3座大滿貫，他失落地說：「現在擊球比說話來得容易。我倆今天都拚盡了，毫無保留……我對這個亞軍仍感滿意的，但這夜難眠。」

總計兩人迄今交手12次，史拿以4勝8負處於下風，而艾卡拉斯的教練之一、2003年法網男單冠軍費里路則稱讚艾卡拉斯道：「他就是為這種特殊時刻而生的人。我不會說他在第4盤落後3：5時可以扭轉敗局，但對他來說一切都有可能，他再次辦到了，這是了不起的成就。」