國際青年慈善盃｜港足U20季軍戰互射12碼挫馬拉加U20　日職聯U20大勝湖北U18封王 (20:21)

由中國香港足球總會和清水灣鄉村俱樂部聯合主辦的國際青年慈善盃今（8日）在啟德青年運動場落幕，頭場港足U20在季軍戰法定時間與來自西班牙的馬拉加U20以2：2言和，港足終激戰至互射12碼階段以4：2勝出；日職聯U20選拔隊則在尾場冠軍戰以4：1大勝湖北U18，成功掄元。
東道主港足今仗憑何東霖接應黃琛喆的傳中在43分鐘先開紀錄，但下半場60分鐘被馬拉加的赫達華斯基斯扳平，港足及後憑後備入替的韓鋮穎在80分鐘門前射入再度領先，但馬拉加藉馬度利完場前補時建功追和，其後港足有後備上陣的翼鋒馬榕生因傷退下火線，賽後被擔架送到場外治療。而兩軍法定時間踢成2：2平手，隨即以互射12碼分勝負，港足門將石皓心在第1及4輪撲出對手射門，而港足4輪全數命中，終以4：2擊敗馬拉加，奪得季軍。
效力港超球會傑志的門將石皓心，今場兩度撲出極刑而成為關鍵贏波功臣，他賽後表示：「雖然他們是西班牙人，本身覺得不應該輸給香港人，但比賽證明香港有機會挑戰歐洲。」至於標準流浪小將李呈承認球隊雖然合作只有一星期，默契不太好，但已展現出團結精神，「教練團安排不少於2006、07及08年出生的球員參賽，感謝他給予我們機會」。
總結兩日賽事，18歲的李呈認為無論迎戰湖北或馬拉加皆具挑戰性，值得球隊學習，「湖北速度快，基本功好；馬拉加則很有拚勁」。
冠軍戰方面，日職聯U20今靠田所莉旺及碇明日麻上半場已領先兩球，換邊後雖被湖北的張城驥追近比分，但碇明日麻其後再次頭槌建功，加上後備上陣的混血前鋒韋特穆罕默德「埋齋」，協助日職聯以4：1大勝奪冠而回。
作為日職聯U20主帥的57歲日本隊前國腳井原正巳，賽後表示這次為在日職賽場沒有太多上場時間的年輕球員提供機會，「這兩場比賽時間較緊湊，中間僅相隔一天，讓球員在嚴格艱苦的環境中累積寶貴經驗」。這名日本隊在1998年初征世盃時的隊長又認為，透過與來自中國及西班牙的球隊作賽，能感受在戰鬥風格、團隊合作和比賽方式的不同，這亦是在國內聯賽中通常無法獲得的學習經驗和啟發。
本身同樣來自日本的湖北隊主教練中村雅昭，則表明賽事令球隊發現許多不足之處，包括頭腦思維、判斷能力、體能支撐等方面，「球隊將進行針對性訓練，提升整體競技水平，為全運會做好準備」。
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