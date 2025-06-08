女子足總盃｜傑志挫仁足社膺三冠后　朱志光談教男女足不同：更需顧及情緒 (19:28)

兩軍今季聯賽三度交手，以2勝1和往績佔優的傑志18分鐘靠蘇鎧霖接應傅昭文妙傳，快過敵軍門將吳婉琪一步射入，助球隊半場1：0領先。這名港女足成員50分鐘再有黃金機會，但在仁足社後衛馬澤純解圍不遠後，近門彈地抽射高出失機。然而「藍鳥」55分鐘仍由湛靜雯妙射世界波拉開比數，終以2：0報卻上屆決賽一敗之仇，今季以三冠后完美成績表作結。

傑志中場張煒琪賽後當選決賽最有價值球員（MVP），她總結球隊全季表現時，認為球員表現更為淡定，「不再因為少少亂陣腳就向前踢，會好好保護皮球，從而浪費對手體力去贏波」。34歲的她去年曾說希望再戰2至3季，透露今季向教練反映希望把更多機會讓予小將成長，「想給讓年輕球員累積經驗，如球員有出席練習，都想讓她們踢，協助銜接一隊」。

為傑志女足先開紀錄的蘇鎧霖，去年11月偕湛靜雯完成日本外流後回巢。她表示回流後目標是協助球隊贏得本地賽雙冠，「那球不論門將是否出迎，我死都會飛落去，因為想贏、想入波的決心很大」。去年為岩手斑馬出戰日本東北乙組聯賽的她，稱從當地球員學會細緻技術和態度，日後仍希望再覓外流機會，「會先專注為傑志出戰女子亞冠盃，之後會再尋求外流機會。一直想挑戰更高舞台，不論哪裏都想試試」。

今季初掌傑志女足的前男足主帥朱志光，分享執教男、女子球員的不同，認為執教女子隊需更顧及情緒球員情緒，「教男仔我話一就一、冇二；女仔有時會有一有二，球員比較情緒化。例如在操練出現錯誤時會包容、當睇唔到。多鼓勵十分重要，但讚美也不能太強調，不然球員會想：『點解你讚佢唔讚我？』」。朱sir稱未來會跟會方洽談人腳增減，以應付女子亞冠盃挑戰，深信靠現有人腳有力一拼，「她們上年在不丹差少少就晉級，這次球員們都有信心再戰」。