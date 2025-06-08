世盃外｜英格蘭噓聲中小勝弱旅安道爾　杜曹斥不濟　傳雲尼亞里掌意大利 (19:00)

杜曹今年3月「地標」領軍，帶領英格蘭隊在K組主場先後向阿爾巴尼亞和拉脫維亞隊派蛋，今晨第3輪在巴塞隆拿征戰過去6次交手共吞25蛋的安道爾隊，結果空有全場控球率達83%的優勢，只能藉箭頭哈利卡尼於50分鐘，接應翼鋒馬度基傳中近門建功小勝1球完場，賽後3戰全勝得9分，領先主場與塞爾維亞隊互交白卷的次席阿爾巴尼亞隊4分。

英軍此役被遠道而來的以千計「三獅」球迷柴台，而杜曹賽後也不滿麾下道：「我們當然不能為這場比賽而高興，那些噓聲是合理的。己隊首25分鐘後就完全失去動力，無法重拾狀態，且陷入缺乏緊迫感、質量和活力的不濟狀况。」取得職業賽生涯第450球的隊長卡尼則表示，英軍固然擁有出色的球員，但也需要不畏挑戰的國腳。英軍將於周三凌晨主場友賽塞內加爾隊。

同日荷蘭隊在G組首戰憑鋒將迪比及右閘杜費斯先後於6和23分鐘破門，作客以2：0輕取芬蘭隊，賽後分別落後兩戰得6分的一哥波蘭隊及3戰得4分的次席芬蘭隊3分和1分。效力巴甲球隊哥連泰斯的迪比已為「橙軍」斬獲48球，僅落後最佳射手名宿尹佩斯兩球。另H組奧地利隊主場2：1羅馬尼亞隊旗開得勝。

此外，日前在I組首戰作客吞挪威隊3蛋的意大利隊後，傳言若周二凌晨主場迎戰摩爾多瓦隊再有不測，史巴列堤便將烏紗不保，國內甚至已有球迷要求意國老帥雲尼亞里接手救亡。73歲的他去年11月「出山」回巢羅馬，終領「首都狼」以意甲第5名完季及取得下季歐霸入場劵，卻堅稱再度退休。擁有38年執教經驗的他，最突出成就要數率領李斯特城在2015／16年球季爆大冷奪得英超冠軍。

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