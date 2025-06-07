網球｜佐高域法網男單4強直落3盤負史拿出局　「可能是我最後一次在這比賽」 (19:35)

前「世一」佐高域今年屢受傷患困擾，繼年初在澳洲公開賽4強傷退後，3月在邁阿密公開賽奪亞後於兩項賽事接連「一輪遊」。其後養傷兼與英籍名宿梅利分道揚鑣後，早前在日內瓦公開賽復出即奪冠。雖然這名38歲名將在法網延續強勢，前四圈均以直落3盤取勝，又在8強以3：1反勝德籍「世三」阿歷山大薩維利夫，惟今晨面對世界一哥史拿打得被動，首、次盤分別戰至第5及7局被破發球局，連輸兩盤4：6、5：7。第3盤雖然拉鋸至決勝局，但細分輸3：7下再輸一盤6：7，力戰3小時16分鐘後以直落3盤落敗，史拿則首度殺入法網男單決賽，明晚將與上屆盟主卡路士艾卡拉斯決戰。

無緣爭取第25座大滿貫錦標的佐高域賽後顯得意興闌珊道：「這可能是我最後一次在這裏比賽，也是我為何完場時有些感觸的原因。」這名3屆法網冠軍又笑言此仗或是他首次面對勁敵獲如此多現場球迷支持，並坦言「若這是我在法網的告別戰，以氣氛而言那是一流的」。而史拿則謙稱現階段難以將他與佐高域、費達拿及拿度這「三巨頭」作比較，但明言新世代有不少好球手都正邁向這目標。

至於另一場男單4強，艾卡拉斯面對首闖此階段的意籍8號種子梅薩迪，首盤末段被破發下先輸4：6，次盤他力戰至決勝局贏細分7：3，以7：6扳平盤數後，梅薩迪疑因腳部傷患戰力大降，艾卡拉斯隨後一盤大勝6：0後，於第4盤領先2：0後藉對方傷退而提早晉級。

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