英超｜熱刺解僱主帥普斯迪高路　孫興慜撰文致謝　傳賓福特教頭法蘭克繼任大熱 (17:22)

熱刺上月雖在歐霸決賽擊敗曼聯首封王，除了拿下來屆歐聯參賽資格，亦取得近41年來首座歐洲冠軍兼破17年錦標荒，惟同時過去一季英超卻以38戰得38分僅以第17名完成，寫下自球隊1976／77年球季升上頂級聯賽以來最差成績，亦是英超隊史最差。

早前外界已盛傳主帥普斯迪高路「無得留低」，結果會方終在昨晚發聲明宣布解僱這名59歲澳洲藉教頭的決定，承認聯賽成績欠佳是主因，但同時感謝對方過去兩年的貢獻，尤其領軍取得歐霸錦標。至於熱刺隊長的韓國國腳孫興慜今亦在社交網發文感謝普斯迪高路，「你改變了球會的軌跡，感謝你由始至終都相信自己相信球員，並為我們帶來了美好的一夜。我在你身上成為更好的球員，你是熱刺永遠的傳奇，感謝你」。

據多間英國傳媒報道，曾與熱刺技術總監約翰蘭治在丹麥球會林比共事過的賓福特51歲教頭法蘭克屬頭號新帥目標，其餘潛在人選則包括水晶宮的加斯拿、富咸的馬高施華及般尼茅夫的伊拉奧拿。

另外，意大利國腳中場佐真奴約滿離開阿仙奴後，今落實轉投巴甲球會法林明高，將隨隊出征本月中展開的世界冠軍球會盃，並有望在分組賽倒戈舊會車路士。

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