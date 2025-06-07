英超｜熱刺解僱主帥普斯迪高路　孫興慜撰文致謝　傳賓福特教頭法蘭克繼任大熱 (17:22)

熱刺昨晚（6日）透過官網宣布，以過去一季寫隊史最差英超成績為由，解僱早前帶領球隊取得歐霸冠軍的澳洲籍主帥普斯迪高路，結束雙方僅兩年的合作。據報曾與熱刺新任技術總監約翰蘭治共事的賓福特主帥法蘭克成為繼任大熱。
熱刺上月雖在歐霸決賽擊敗曼聯首封王，除了拿下來屆歐聯參賽資格，亦取得近41年來首座歐洲冠軍兼破17年錦標荒，惟同時過去一季英超卻以38戰得38分僅以第17名完成，寫下自球隊1976／77年球季升上頂級聯賽以來最差成績，亦是英超隊史最差。
早前外界已盛傳主帥普斯迪高路「無得留低」，結果會方終在昨晚發聲明宣布解僱這名59歲澳洲藉教頭的決定，承認聯賽成績欠佳是主因，但同時感謝對方過去兩年的貢獻，尤其領軍取得歐霸錦標。至於熱刺隊長的韓國國腳孫興慜今亦在社交網發文感謝普斯迪高路，「你改變了球會的軌跡，感謝你由始至終都相信自己相信球員，並為我們帶來了美好的一夜。我在你身上成為更好的球員，你是熱刺永遠的傳奇，感謝你」。
據多間英國傳媒報道，曾與熱刺技術總監約翰蘭治在丹麥球會林比共事過的賓福特51歲教頭法蘭克屬頭號新帥目標，其餘潛在人選則包括水晶宮的加斯拿、富咸的馬高施華及般尼茅夫的伊拉奧拿。
另外，意大利國腳中場佐真奴約滿離開阿仙奴後，今落實轉投巴甲球會法林明高，將隨隊出征本月中展開的世界冠軍球會盃，並有望在分組賽倒戈舊會車路士。