世盃外｜意大利小組首戰3球淨負挪威　當拿隆馬認難以接受「每人都必須承責」 (18:09)

今仗是意大利首場出戰世盃外分組賽，惟甫開賽14分鐘，已被挪威前鋒阿歷山大索洛夫破門得手，挪威再憑翼鋒安東尼奧紐沙在34分鐘拉開，中鋒艾寧夏蘭特亦在42分鐘錦上添花，終主場以3球大勝意大利，3戰全勝高踞I組榜首。

意大利隊此戰遭遇慘敗，門將兼隊長基安盧基當拿隆馬賽後直言：「這種比賽是不可接受的，每個人必須承擔責任，球迷亦不應該遭受這樣的對待。」主帥史巴列堤則承認球隊仍有許多需要改進的地方，他強調自己希望繼續帶領國家隊前進。

至於意甲球隊羅馬昨晚落實由早前離開阿特蘭大的67歲意籍教頭加斯柏連尼接任主教練，簽約3年，前任主帥雲尼亞里也親自出席簽約儀式迎接新帥到來。

世盃外南美洲區方面，哥倫比亞隊今早主場以0：0悶和秘魯隊，賽後15戰得21分排第6，已追至昨以兩球不敵巴拉圭隊的烏拉圭隊同分，以及落後巴西隊1分；委內瑞拉隊則主場以2：0輕取玻利維亞隊，以18分暫列第7。另外，效力巴塞隆拿的巴西國腳翼鋒拉芬夏比洛尼榮膺為今季西甲最佳球員，他今季在聯賽貢獻18個入球及11次助攻。

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