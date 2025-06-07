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亞盃外｜港足下周二啟德主場館對印度已售4.5萬張門票　霍啟山談韋斯活被柴台　認各方需多聆聽球迷意見 (17:00)

中國香港足球代表隊將於下周二（10日）晚出戰亞洲盃外圍賽，首次在啟德主場館迎戰印度隊。足總主席霍啟山今早（7日）出席活動後透露，目前已售出約4.5萬張門票，目標要「坐爆啟德」。至於主教練韋斯活被球迷柴台一事，霍啟山相信教練團會以專業判斷決定比賽策略，但承認各方需多聆聽球迷意見，「球迷的想法也十分重要」。

「國際青年足球慈善盃」今早在啟德青年運動場舉行開幕禮，霍啟山與聯合主辦單位的清水灣鄉村俱樂部主席黃偉光擔任嘉賓，同日舉行多場慈善友誼賽，參賽隊伍包括ViuTV螢花女足及多支政府部門的球隊。其中螢花女足對東區女子隊，在30分鐘的比賽打和0：0，最後互射12碼螢花以4：5僅負。黃偉光認為，今次活動在社區和體育界關注度高，希望能持續舉辦同類賽事。

霍啟山活動後受訪時透露，港足對印度隊一仗銷情理想，直至今日已售出4.5萬張門票，「當晚氣氛應該會非常好」，更直言足總目標要「坐爆啟德」。對於港足主帥韋斯活因棄選劉智樂而成眾矢之的，日前在主場友賽悶和尼泊爾後更有球迷不滿高呼「Westwood Out」，霍啟山稱對此非常關注，他相信教練團隊會以專業判斷決定比賽策略，同時呼籲各方要多聆聽球迷意見，「球迷的想法也十分重要」。他另透露有本地球隊和內地球會有意參與下季港超，足總與港超聯賽會以球隊實力和可持續性等因素評估，現時仍是了解及研究階段。

相關字詞﹕體育 港足 韋斯活 亞洲盃外圍賽 啟德 霍啟山 編輯推介

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