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羽毛球︱李卓耀印尼賽不敵安杜臣無緣4強　陳雨菲女單8強因傷退賽 (22:03)

印尼羽毛球公開賽今（6日）在雅加達續演，港隊一哥李卓耀在男單8強，面對3號種子丹麥隊名將安杜臣以直落兩局告負止步，繼新加坡公開賽後連續兩站在8強止步；而安杜臣的4強對手是頭號種子國家隊的石宇奇。另年初復出後已揚威包括亞洲賽在內4項賽事的國手陳雨菲，在女單8強賽前因大腿受傷退賽，令不戰而勝的隊友韓悅過關。

世界排名第21名的李卓耀，此役首局與同是28歲的安杜臣鬥得難解難分，末段更出現你追我趕的情况，結果雙方以20平手言和進入「刁時」，安杜臣最終把握機會以23：21險勝拿下首局。次局展開，李卓耀疑受首局飲恨影響發揮，被安杜臣由頭帶到尾，終以21：9的大比數勝出，總局數贏2：0打入4強，將對以同一局數淘汰國家隊隊友王正行的石宇奇。至於4號種子國家隊的李詩灃則以1：2反負6號種子中華台北隊的周天成，而後者的4強對手是次號種子泰國籍好手維迪辛。

女單8強方面，5號種子國家隊的陳雨菲因大腿受傷退賽，令4號種子韓悅兵不血刃入4強，將與另一國手次號種子王祉怡爭入決賽，而另一場準決賽則由淘汰6號種子泰籍選手李美妙的韓國籍「一姐」安洗瑩對日本籍3號種子山口茜。

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