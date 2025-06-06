羽毛球︱李卓耀印尼賽不敵安杜臣無緣4強　陳雨菲女單8強因傷退賽 (22:03)

世界排名第21名的李卓耀，此役首局與同是28歲的安杜臣鬥得難解難分，末段更出現你追我趕的情况，結果雙方以20平手言和進入「刁時」，安杜臣最終把握機會以23：21險勝拿下首局。次局展開，李卓耀疑受首局飲恨影響發揮，被安杜臣由頭帶到尾，終以21：9的大比數勝出，總局數贏2：0打入4強，將對以同一局數淘汰國家隊隊友王正行的石宇奇。至於4號種子國家隊的李詩灃則以1：2反負6號種子中華台北隊的周天成，而後者的4強對手是次號種子泰國籍好手維迪辛。

女單8強方面，5號種子國家隊的陳雨菲因大腿受傷退賽，令4號種子韓悅兵不血刃入4強，將與另一國手次號種子王祉怡爭入決賽，而另一場準決賽則由淘汰6號種子泰籍選手李美妙的韓國籍「一姐」安洗瑩對日本籍3號種子山口茜。

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