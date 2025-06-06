國際青年慈善盃｜港足U20互射12碼不敵湖北U18　隊長林澔希搏盡無愧　稱助適應全運強度 (22:26)

由中國香港足球總會和清水灣鄉村俱樂部共同主辦的國際青年慈善盃，今日（6日）在啟德青年運動場上演4強。東道主港足U20憑戴子軒開賽不足兩分鐘先開紀錄，但末段遭湖北U18射入12碼追成1：1平手；終互射12碼以4：5飲恨，後日轉戰季軍戰對西班牙馬拉加青年軍。
港足U20早段取得好開局，開賽1分半鐘便由中場戴子軒把握對手後傳失誤，扭過門將射入空門領先。兩隊其後爭持激烈但攻門欠奉，港足U20於33分鐘由黃韜霖反擊引球推進，在中路施展遠射偏離航道。湖北U18則在42分鐘由黃嘉樂號放冷箭高出，另效力中甲遼寧鐵人的張家鳴前場罰球直射被港足U20門將潘尚希撲出。港足U20半場以1：0領先。
湖北U18換邊後主導控球權，張家鳴50分鐘頭槌攻門僅僅斜出。港足U20在4分鐘後則有黃韜霖禁區內燙射被敵軍門將魏德梁撲走。此戰表現活躍的張家鳴，65分鐘曾接應隊友二傳近門建功，但旁證指越位在先作廢。這名國足名宿張永海之子，83分鐘再於禁區內起腳，但被潘尚希接實；但在89分鐘禁區內博得港足U20後衛封天詠犯規，並親自主射12碼命中扳平，令賽事法定90分鐘打成1：1，進入互射12碼階段。港足U20第3輪有楊棟棋操刀被撲出，湖北U18則5射皆中，港足互射12碼以4：5飲恨，無緣決賽。
儘管港足U20飲恨而回，隊長中堅林澔希仍對球隊表現感驕傲，「我們已經盡了110%的努力完成比賽，也完成了教練給我們的賽前部署」。他認為今仗落敗只是不幸，今仗賽果不會影響星期日季軍賽的表現。港足U20年底會出戰粵港澳全運會，林澔希認為此戰面對省隊有助適應強度，「知道對手有多強硬，我覺得球隊此戰也能匹敵」。
首獲港足梯隊徵召的中場麥柏軒亦滿意球隊發揮，「無論是粉絲、球員都盡了最大的努力，這是一場很精彩的比賽」。雖然無緣決賽，但他表示：「我們還有一場比賽，我們會把握最後的機會踢出最好的表現」。