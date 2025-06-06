國際青年慈善盃｜港足U20互射12碼不敵湖北U18　隊長林澔希搏盡無愧　稱助適應全運強度 (22:26)

港足U20早段取得好開局，開賽1分半鐘便由中場戴子軒把握對手後傳失誤，扭過門將射入空門領先。兩隊其後爭持激烈但攻門欠奉，港足U20於33分鐘由黃韜霖反擊引球推進，在中路施展遠射偏離航道。湖北U18則在42分鐘由黃嘉樂號放冷箭高出，另效力中甲遼寧鐵人的張家鳴前場罰球直射被港足U20門將潘尚希撲出。港足U20半場以1：0領先。

湖北U18換邊後主導控球權，張家鳴50分鐘頭槌攻門僅僅斜出。港足U20在4分鐘後則有黃韜霖禁區內燙射被敵軍門將魏德梁撲走。此戰表現活躍的張家鳴，65分鐘曾接應隊友二傳近門建功，但旁證指越位在先作廢。這名國足名宿張永海之子，83分鐘再於禁區內起腳，但被潘尚希接實；但在89分鐘禁區內博得港足U20後衛封天詠犯規，並親自主射12碼命中扳平，令賽事法定90分鐘打成1：1，進入互射12碼階段。港足U20第3輪有楊棟棋操刀被撲出，湖北U18則5射皆中，港足互射12碼以4：5飲恨，無緣決賽。

儘管港足U20飲恨而回，隊長中堅林澔希仍對球隊表現感驕傲，「我們已經盡了110%的努力完成比賽，也完成了教練給我們的賽前部署」。他認為今仗落敗只是不幸，今仗賽果不會影響星期日季軍賽的表現。港足U20年底會出戰粵港澳全運會，林澔希認為此戰面對省隊有助適應強度，「知道對手有多強硬，我覺得球隊此戰也能匹敵」。

首獲港足梯隊徵召的中場麥柏軒亦滿意球隊發揮，「無論是粉絲、球員都盡了最大的努力，這是一場很精彩的比賽」。雖然無緣決賽，但他表示：「我們還有一場比賽，我們會把握最後的機會踢出最好的表現」。