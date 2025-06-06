歐國聯︱西班牙5：4挫法國演入球騷決賽鬥葡萄牙　耶馬起孖鋒芒蓋迪比利　獲主帥撐奪金球獎 (18:41)

這場前屆歐國聯決賽戲碼，西班牙隊憑尼高拉斯威廉斯、米基爾馬連奴、耶馬射入12碼及柏迪各建一功，在55分鐘已遙遙領先4：0。法國隊此時才如夢初醒，59分鐘由基利安麥巴比射入12碼破蛋，雖耶馬67分鐘梅開二度，「高盧雄雞」尾段由卓基、丹尼爾維維安擺烏龍及高路梅安尼補時建功連追3球，惜為時已晚，西班牙終勝5：4，決賽將鬥葡萄牙隊爭衛冕。法國隊則後晚與德國隊踢季軍戰。

法國隊前鋒奧士文尼迪比利早前帶領巴黎聖日耳門（PSG）贏得歐聯冠軍，與耶馬均被視為今年金球獎大熱人選。對於將於歐國聯決賽與相差23歲的葡萄牙隊球王基斯坦奴朗拿度（C朗）首次交鋒，耶馬大讚對方是傳奇，「我很尊重他，但我會做好本分，就是贏得比賽」。西班牙隊主帥迪拉富安迪賽後表示，耶馬已證明自己是當今球壇最佳球員，值得贏取今年金球獎。