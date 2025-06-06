國際青年慈善盃｜日職U20大開殺戒　19球擊潰馬拉加　飛腳新星名和田我空28分鐘大四喜 (18:41)

日職聯U20選拔隊由各日職球會小將組成，並由日本前國腳井原正巳領軍；馬拉加這次則派馬拉加基金會（Fundacion Malaga）球隊來港參賽。兩軍實力懸殊下，前年曾奪U17亞少盃神射手和最有價值球員（MVP）的名和田我空，開賽28分鐘已連入4球，日職聯U20另有杉浦駿吾連中三元，龜田步夢梅開二度，以及嶋本悠大和飯田陸斗建功，半場已誇張地領先11：0。日職聯U20下半場一口氣換走6人，其中前鋒安野匠入替16分鐘已連入4球，混血前鋒韋特穆罕默德「起孖」，加上保坂知希和南創太進帳，以19：0擊潰馬拉加，率先晉級決賽。

名和田我空賽後接受傳媒訪問，先感謝大會安排此賽事。日職聯今季開始組織選拔隊，安排各隊小將透過集訓和比賽磨練，他提到即使是日職選拔隊，心中也是代表日本，相信選拔隊有助球員成績，「陣中很多球員還在等待日職出場機會，我們可以透過這些機會磨練技術」。名和田我空這次並沒入選日本U20赴法國出戰土倫盃的名單，他坦承想再渴望代表日本青年軍，「當然希望入選日本梯隊，在更高水平比賽」。今季至今為大阪飛腳在日職上陣3次的他稱，今季在球會目標是繼續為正選席位努力，「我希望能在比賽中，為球隊勝利做出貢獻，因此今季目標是全力成為常規主力」。