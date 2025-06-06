國際青年慈善盃｜日職U20大開殺戒　19球擊潰馬拉加　飛腳新星名和田我空28分鐘大四喜 (18:41)

由中國香港足球總會和清水灣鄉村俱樂部聯合主辦的國際青年慈善盃，今午（6日）在啟德青年運動場揭開戰幔。頭場日職聯U20選拔隊面對馬拉加青年軍大開殺戒，效力日職大阪飛腳的18歲中場名和田我空開賽僅28分鐘食出大四喜，後備入替的安野匠亦在16分鐘連轟4球，日職聯選拔隊終以19：0豪勝馬拉加，後日決賽對今晚登場的港足U20對湖北U18之勝方。
日職聯U20選拔隊由各日職球會小將組成，並由日本前國腳井原正巳領軍；馬拉加這次則派馬拉加基金會（Fundacion Malaga）球隊來港參賽。兩軍實力懸殊下，前年曾奪U17亞少盃神射手和最有價值球員（MVP）的名和田我空，開賽28分鐘已連入4球，日職聯U20另有杉浦駿吾連中三元，龜田步夢梅開二度，以及嶋本悠大和飯田陸斗建功，半場已誇張地領先11：0。日職聯U20下半場一口氣換走6人，其中前鋒安野匠入替16分鐘已連入4球，混血前鋒韋特穆罕默德「起孖」，加上保坂知希和南創太進帳，以19：0擊潰馬拉加，率先晉級決賽。
名和田我空賽後接受傳媒訪問，先感謝大會安排此賽事。日職聯今季開始組織選拔隊，安排各隊小將透過集訓和比賽磨練，他提到即使是日職選拔隊，心中也是代表日本，相信選拔隊有助球員成績，「陣中很多球員還在等待日職出場機會，我們可以透過這些機會磨練技術」。名和田我空這次並沒入選日本U20赴法國出戰土倫盃的名單，他坦承想再渴望代表日本青年軍，「當然希望入選日本梯隊，在更高水平比賽」。今季至今為大阪飛腳在日職上陣3次的他稱，今季在球會目標是繼續為正選席位努力，「我希望能在比賽中，為球隊勝利做出貢獻，因此今季目標是全力成為常規主力」。