法網︱嘉奧芙女單4強挫保爾臣明決戰莎芭倫卡　稱兩次大滿貫決賽經驗有利發揮 (18:06)

21歲的嘉奧芙僅花72分鐘，便以6：1、6：2淘汰世界排名第361位的22歲球手露絲保爾臣，生涯第3次打入大滿貫女單決賽。嘉奧芙之前曾兩度打入大滿貫決賽，先在2022年法網以盤數0：2不敵時為「世一」的波蘭籍球手施維雅達，之後於2023年美網反勝莎芭倫卡2：1封后。嘉奧芙說：「我的首場法網決賽是超緊張的，甚至比賽還沒開始，就有點放棄的念頭，但明顯地，曾在美網決賽表現出色已令我信心大增。我今次決賽定會盡量保持冷靜、放鬆及全力以赴。」

總計嘉奧芙與莎芭倫卡過去交鋒10次各勝出5次，但後者曾在1個月前的馬德里網球公開賽決賽勝出，也是她首次在泥地賽力克對方。這名已三度揚威大滿貫的27歲好手，昨晚在法網4強以7：6（7：1）、4：6、6：0，淘汰5號種子4屆盟主「泥地女王」施維雅達後說：「我覺得這場準決賽就是決賽，但亦知道未完成任務，下場比賽必須全力以赴。這屆法網對我和團隊來說是意味着一切，因為幾乎在我的一生中，曾被告知紅土場地不適合我，令我因此失去信心……我現已準備就緒，就是為每一分而戰，竭盡所能首奪冠軍。」

這場法網決賽將是相隔12年來，再由首兩名種子爭霸，而當年美籍「一姐」莎蓮娜威廉絲最終擊敗2號種子俄羅斯籍名將舒拉寶娃奪冠。

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