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世盃外︱國足連續6屆無緣世盃決賽周　伊雲高域認教練有很大責任　前隊長范志毅：技不如人 (17:01)

中國國家足球隊（國足）昨晚（5日）在世界盃亞洲區外圍賽第3圈C組作客0：1不敵印尼隊後，提早一輪出局兼連續6屆無緣世盃決賽周。主教練伊雲高域去留備受熱論，這名71歲克羅地亞籍老帥賽後表示，若球隊能夠取得附加賽資格，就很有可能晉身決賽周，最終未竟全功作為教練是有很大責任。

明年世界盃決賽周由32隊增至48支參賽球隊，亞洲區席位亦由4.5個擴大到8.5個席位（0.5為附加賽資格），然而國足時隔68年再次在國際A級賽不敵印尼隊後，於世盃外亞洲區第3圈四連敗，賽後9戰2勝7負6分敬陪末席，在沙特阿拉伯隊今晨作客2：0挫巴林隊後，國足距第3的沙特及第4的印尼相差7及6分下，與同分的巴林雙雙提早一輪確定未能成為小組前4名取得附加賽資格，兩隊下周二最後一輪交手也成為例行公事；印尼則鎖定附加賽席位，沙特下仗主場對多3分排第2的澳洲隊，爭次名直接晉身決賽周一席。

「國足無緣2026世界盃」等話題賽後迅速佔據微博熱搜前列排名。完場後有不少國足球員眼泛淚光甚至雙眼通紅，神情沮喪，大部分球員均拒絕受訪。伊雲高域在賽後記者會表示，感謝球員在場上拼到最後一分鐘，「這次未能晉級，這是中國足球近20多年奮鬥的事，球隊一直為這個目標努力，如果在這個困難小組能夠晉身附加賽，就很有可能晉身決賽周，但最終沒有成功，針對成績主教練是有很大的責任，但我們也看到有很多年輕球員來到國家隊，為球隊注入動力，從比賽內容能看到他們有很好的未來」。

國足今次27人名單中，有11人年齡均超過30歲，而伊雲高域執教一年半戰績為3勝2和8負，勝率僅得23%，其去留備受內地傳媒熱論。《體壇週報》著名記者馬德興報道，隨着國足世盃外出局，這名71歲老帥離開只是遲早問題，但中國足協暫未有讓他立即「下課」的計劃，甚至下月中出戰韓國龍仁市舉行的東亞盃決賽周，都大概仍然由伊雲高域領軍。他又認為，伊雲高域固執踢單防中戰術、混亂的用人思路及臨場調動，成為國足兵敗最大原因。

國足前隊長范志毅認為，國足今次確實技不如人，能夠打入第3圈「已經是運氣很好了」，「所以沒有什麼好遺憾的，本身我們的水平也就這麼一點」。另一名宿孫繼海除了不認同菱形中場陣式，亦批評球員今仗尾段做了很多無謂回傳，令比賽時間逐漸耗盡，「每次我們失利後都在不斷地總結，做青訓其實應該更多地培養出會踢球、具備專業規律知識和懂得細節的優秀球員出現，這樣才有可能組成一支有戰鬥力的球隊」。

另邊廂，B組的韓國隊作客2：0挫伊拉克隊後，落實連續11屆晉身決賽周，同組約旦隊作客3：0大勝阿曼隊後，與A組作客0：0和阿聯酋隊的烏茲別克隊，雙雙篤定小組前兩名，同樣歷史性首度晉身世盃決賽周。

世盃外︱國足輸12碼作客0：1不敵印尼　提早一輪出局無緣決賽周

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