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友賽｜港足球迷反對聲洶湧　韋斯活強調進步有目共睹：球迷觀點是錯誤 (23:44)

中國香港足球代表隊今晚（5日）在香港大球場舉行的友賽以0：0悶和尼泊爾隊，主教練韋斯活面對球迷高呼「Westwood Out」群情洶湧，賽後未有途經港足打氣區改道離開。他在賽後記者會直言不想到場邊「浪費時間」，並強調自己帶領球隊持續進步，認為球迷反對觀點是錯誤。

韋斯活完場後未有途經近港足打氣區的職球員通道，在足總職員陪同下改用另一邊通道離開。他在賽後記者會被問到球迷不滿時，指出球隊在其帶領下持續進步，世界排名亦有所提升，「如果我不同意某人（球迷）觀點，我就不會到場邊浪費我的時間。我認為球迷的意見是錯誤，港足近9場國際賽獲得7勝2和，但他們感到並不高興，我無法理解為何他們會有這樣的看法」。他補充球隊近10場比賽僅3次沒有入球，對理解球迷想要什麼感困惑，「我不會聽那些對足球一無所知的人的說話，如果你從我們表現中得出失望的看法，這就告訴我，你不懂足球」。

對於今場表現，韋斯活認為麾下開局緩慢，但下半場有所進步，「這場友誼賽旨在嘗試新戰術及球員組合，確保下星期二亞洲盃外圍賽第3圈迎戰印度的重頭戲做好準備」。他又特別讚揚為港足演「地標戰」的入籍中鋒洛迪古斯，「他展現了身體質素、良好的控球能力及組織配合，還完成了幾次射門，為球隊的進攻作出貢獻」。

港足此戰全場共被客軍犯規多達21次，其中茹子楠上半場頭部「掛彩」，經包紮後得以續戰。他表示賽後須赴醫院縫針，但強調即使對手頻密犯規也要適應，「國際賽就是如此，大家都想贏波，犯規也是球賽一部分」。他不評論韋斯活被球迷「柴台」，但認為球迷是「愛之深責之切」，「球迷都是關注港足、想港足贏才會發聲。不過現在主教練就是他，我們沒有選擇」。

至於下半場退下火線的前鋒米高，賽後透露傷勢涉及大腿，但相信不會影響下周二亞盃外對印度隊。對於球迷不滿這次港足前鋒人選，他稱會誠實聆聽球迷聲音，「前鋒當然希望取得入球，但這時不能擔保的，你需要為球隊努力奔跑。即使我大腿受傷了，我仍盡我所能不斷提腿跑。只希望對印度時，球隊的部署能順利執行」。目前效力德國第5級別球隊曼海姆的他，透露將會離隊尋求新挑戰，對回流港超等任何選項均持開放態度。

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