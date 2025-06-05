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友賽︱港足主場悶和尼泊爾　球迷掛起劉智樂球衣聲援　完場後高呼「Westwood Out」 (22:03)

中國香港足球代表隊今晚（5日）在香港大球場友賽尼泊爾隊，港足全場錄得15次攻門，但無一能夠射破客軍十指關，終在6092名球迷入場下0：0悶和補時踢少一人的客隊，在國際賽連續兩場以此比數完場。港足下周二將首次轉赴啟德主場館，在亞洲盃外圍賽第3圈次仗迎戰印度隊。

港足正選續由葉鴻輝把關，周緣德、鐘樂安、費蘭度和陳晉一鎮守後防；中場分別是顏卓彬、祖連奴及兩翼茹子楠和孫銘謙；前線則由史提芬彭利拿和米高聯手攻堅。至於新入籍兵門將奧力斯和前鋒洛迪古斯，雙雙先列後備。

港足主帥韋斯活此戰未揀選標準流浪前鋒劉智樂入隊備受爭議，港足球迷於賽前和7分鐘均高呼劉智樂名字以示不滿，亦有球迷掛起印上劉智樂的流浪球衣聲援。兩軍賽前另舉行默哀儀式，悼念上周六逝世、終年102歲的「亞洲女子足球之母」陳瑤琴。

港足面對嘗試用波組織的客軍，早段未能佔據主動，戰至19分鐘才由史提芬彭利拿禁區內彈地射歪，錄得首次攻門。「肥彭」22分鐘再於左路獲得罰球機會，惟直射高出。32分鐘，費蘭度妙傳予因爭搶時掛彩需包紮頭部續戰的茹子楠，後者殺入禁區力壓守衛抽射同告高出。祖連奴和米高42分鐘先後起腳考驗尼泊爾隊門將基倫林保，但分別遭接實和飛身撲出。港足上半場7次攻門未果，尼泊爾隊未有埋門，半場互交白卷。

尼泊爾隊上半場12次犯規，是港足的3倍。韋斯活56分鐘一口氣作出3個調動，換入中場陳俊樂、翼鋒吳宇曦和演「地標戰」的洛迪古斯，換走米高、史提芬彭利拿和陳晉一。洛迪古斯出場6分鐘後獲得起腳機會，快敵衛一步射門未能命中目標。茹子楠69分鐘以非慣用腳左腳抽射，但被基倫林保穩接。祖連奴74分鐘於禁區頂博得罰球，費蘭度主射再被表現神勇的基倫林保撲走。港足75分鐘再由獲補選的中場趙聡悟入替費蘭度，洛迪古斯86分鐘趁禁區混戰博亂，但僅僅射斜，未能改寫0：0戰果。尼泊爾隊末段有後備入替的文尼拉馬，補時4分鐘內連領兩面黃牌被逐。港足在韋斯活領軍下，延續國際賽9場不敗紀錄。不過球迷在完場後齊齊高呼「Westwood Out」，對主帥韋斯活表達不滿。

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