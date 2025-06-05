世盃外︱國足輸12碼作客0：1不敵印尼　提早一輪出局無緣決賽周 (23:49)

國足賽前在C組8戰6分於6隊中排包尾，距離第3及4名的沙特阿拉伯與印尼隊分別相差4及3分，與得失球差較佳排第5的巴林隊同分。尚餘兩輪下，國足若今晚作客印尼打和或落敗失分，便基本上無緣爭逐小組前4名以取得世盃外附加賽資格。

國足在武磊因傷缺陣下，主教練伊雲高域今仗正選陣容起用去年10月主場2：1挫印尼隊一仗建功的張玉寧，聯同18歲小將王鈺棟攻堅，再由歸化巴西裔中場塞爾吉尼奧支援；今年初由荷蘭名宿古華特接掌領軍的印尼隊，正選有6名在歐洲聯賽落班的荷蘭裔球員，包括隊長中堅艾迪斯及效力英冠牛津聯前鋒奧尼羅美利。

主場出擊的印尼隊於第3圈在主場曾以2：0擊敗沙特阿拉伯隊及悶和澳洲隊。今仗初段雙方各有一次攻門均射斜，國足中堅韓鵬飛22分鐘在角球攻勢頂高；主隊前鋒羅美利其後多次射門均炒高或乏力被國足門將王大雷接實。戰至41分鐘，國足右閘楊澤翔在禁區內踢跌印尼隊中場甘保亞，球證翻看視像裁判（VAR）後改判12碼，羅美利主射得手，是這名24歲入籍中鋒連續3場國際賽建功，國足半場落後0：1。

國足換邊後換入劉誠宇及蔣光太，48分鐘出現這仗首個威脅攻門，王鈺棟在角球攻勢乘對手解圍不遠後在禁區頂遠射，是役正選把關的印尼隊入籍門將奧迪路撲到再接實。國足62分鐘換入韋世豪加強攻力，5分鐘後王鈺棟突入禁區被踢跌，但球證未有示意。王大雷79分鐘再撲出險球後，國足未能平反敗局終負0：1，在外圍賽四連敗，賽後9戰6分續榜尾，離印尼與沙特阿拉伯相差6及4分下，尚餘一輪肯定無緣成為小組前4名，提早一輪出局。

至於同組較早前舉行的榜首大戰，篤定首名出線的日本隊，盡遣在歐洲聯賽落班的副選球員出擊，雖控球率及攻勢均全場佔優，卻在完場前被翼衛貝軒治絕殺，作客以0：1不敵澳洲隊，吞下在第3圈首場敗仗。

世盃外︱國足明晚生死戰作客鬥古華特領軍印尼許勝不許和 主帥伊雲高域盼得到運氣一方