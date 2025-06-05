網球︱保爾臣法網女單8強爆冷挫安祖娃　挑戰嘉奧芙爭入決賽　佐高域反勝與史拿4強狹路相逢 (21:43)

22歲的露絲保爾臣此役賽前勝出4仗，當中手下敗將有首圈的24號種子比利時籍的梅頓絲，以及16強的3號種子美籍的彭古拉，今面對賽前今屆未失1盤、比自己年輕4歲的賽事「黑馬」米拉安祖娃是毫無懼色，結果以直落兩盤7：6（8：6）、6：3勝出，成為法網歷來首個以外卡參賽的女單4強球手，並是這賽事40年來排名最低的準決賽選手。

保爾臣將挑戰嘉奧芙，她說：「每個網球手都夢想成為大滿貫得主，作為法國人的我此刻就更加渴望。所以，我的目標並非4強獲勝，而是勝出決賽。」據報她在下周初公布的世界排名將急升至70大內；而今屆法網前從職業賽只獲13萬歐元（約117萬港元）的她，單計是次打入4強已可得69萬歐元（約620萬港元）。惟她知道今次法網「神奇之旅」來得不易，「這不是奇蹟，或者有點幸運成份，但大部分是努力的成果，尤其是我去屆法網開賽前一周因左膝重傷不能參賽」。

不想大熱倒灶的21歲好手嘉奧芙則說：「我只能假想法國人為我歡呼，這樣便不會受影響了。」她在8強賽以6：7（6：8）、6：4、6：1，反勝應屆澳網盟主美籍同胞7號種子姬絲。

男單8強方面，佐高域花掉3小時17分鐘，以4：6、6：3、6：2、6：4反勝阿歷山大薩維利夫後說：「這是一場張力十足的比賽，面對這名近5至6年是其中一個世上最佳的對手是充滿壓力，迫使我這仗須不斷奔走。我已38歲了，這樣做確不容易，但，OK，仍奏效了。」他又談及今晚4強對手、以盤數3：0輕取哈薩克籍選手布歷克的史拿道：「他的狀態極佳。對我來說，沒有比這場比賽更重要了，所以會須盡我所能，而且希望體能上夠跟得上對方。這將會是一次巨大挑戰。」同日另一場4強賽由次號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯對8號種子意籍的梅薩迪。

此外，混雙今率先舉行決賽，結果3號種子意大利組合華華索利／艾蘭妮以6：4、6：2挫美籍組合艾雲京治／泰萊唐辛摘冠。

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