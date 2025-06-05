歐國聯︱葡萄牙作客反勝德國率先闖決賽　C朗奠勝獲敵帥拿高斯文讚「不像40歲」 (18:27)

這場歐國聯4強戰於拜仁慕尼黑的主場安聯球場上演，兩軍上半場交白卷。下半場48分鐘，德國隊藉效力拜仁的隊長右閘甘美治妙傳「過頭波」予後上攻擊手科利安華迪斯頂入打開紀錄。葡萄牙於58分鐘一口氣換入右閘尼爾遜施美度、中場域天拿及法蘭斯高干斯卡奧，結果後者在63分鐘在右路發難「推大位」起左腳射入世界波扳平，加上C朗在68分鐘接應左閘紐奴文迪斯阿歷山大傳中近門射入，終助葡軍反勝2：1及相隔25年首挫德國，並繼2019年首屆封王後，再度坐亞望冠。

40歲的C朗於2003年在國際賽「地標」，至今上陣220次入137球，賽後獲葡軍教練馬天尼斯稱讚道：「作為一個人，當你成功後，對勝利的饑餓感就會减少， C朗卻不。」中場貝拿度施華亦說：「C朗總是雄心壯志，繼續前進，這從來都不容易。他已經堅持了20多年，這實在非常艱難。」

此外，比C朗年輕3歲的德國少帥拿高斯文也對對方推崇備致，「他把一切都投入到自己的身體上，從睡眠到營養，再到訓練強度，令他一切都不像是已40歲」。至於獲第100頂喼帽的甘美治則說：「這場落敗絕對是罪有應得，這是己隊表現最差的其中一場比賽。若我們的發揮未能達100%，就一定無法擊敗歐洲頂級球隊。」