明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐國聯︱葡萄牙作客反勝德國率先闖決賽　C朗奠勝獲敵帥拿高斯文讚「不像40歲」 (18:27)

基斯坦奴朗拿度（C朗）今晨（5日）射入奠勝一球，協助葡萄牙作客以2：1反勝德國隊，率先第2次晉身歐洲國家聯賽決賽，將決戰明晨西班牙對法國隊的勝方。C朗賽後獲葡軍將帥大讚，連敵帥拿高斯文亦指對方能好好管理身體，令「一切都不像已40歲」。

這場歐國聯4強戰於拜仁慕尼黑的主場安聯球場上演，兩軍上半場交白卷。下半場48分鐘，德國隊藉效力拜仁的隊長右閘甘美治妙傳「過頭波」予後上攻擊手科利安華迪斯頂入打開紀錄。葡萄牙於58分鐘一口氣換入右閘尼爾遜施美度、中場域天拿及法蘭斯高干斯卡奧，結果後者在63分鐘在右路發難「推大位」起左腳射入世界波扳平，加上C朗在68分鐘接應左閘紐奴文迪斯阿歷山大傳中近門射入，終助葡軍反勝2：1及相隔25年首挫德國，並繼2019年首屆封王後，再度坐亞望冠。

40歲的C朗於2003年在國際賽「地標」，至今上陣220次入137球，賽後獲葡軍教練馬天尼斯稱讚道：「作為一個人，當你成功後，對勝利的饑餓感就會减少， C朗卻不。」中場貝拿度施華亦說：「C朗總是雄心壯志，繼續前進，這從來都不容易。他已經堅持了20多年，這實在非常艱難。」

此外，比C朗年輕3歲的德國少帥拿高斯文也對對方推崇備致，「他把一切都投入到自己的身體上，從睡眠到營養，再到訓練強度，令他一切都不像是已40歲」。至於獲第100頂喼帽的甘美治則說：「這場落敗絕對是罪有應得，這是己隊表現最差的其中一場比賽。若我們的發揮未能達100%，就一定無法擊敗歐洲頂級球隊。」

相關字詞﹕C朗 葡萄牙 德國 歐洲國家聯賽 4強 甘美治 科利安華迪斯 拿高斯文 西班牙 法國 法蘭斯高干斯卡奧 馬天尼斯 體育 拿高斯文

上 / 下一篇新聞