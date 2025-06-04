籃球｜籃總首辦香港公開組聯賽擬推動籃球普及化　港U16參賽冀增實戰經驗 (19:30)

作為本地首個自負盈虧、設有升班機制且不設年齡限制的籃球賽事，全面開放予公眾參與，並設有上限60支男子及16支女子球隊，每隊上限為12人，預計共逾900名球員參賽。大會今宣布比賽由即日起至本月20日接受報名，名額確認後每隊須繳交1萬元報名費，並以註冊社團或公司名義參賽，可從聯賽官網（https://www.open-leaquehk.com/）填寫網上報名表格。

籃總運動發展顧問胡智康在記者會後，透露聯賽從構思到籌備約1年，「契機來自政府在小朋友、男及女子層面上推動籃球普及化，總會亦因應開放機會」。另被問及中國香港籃球代表隊U16將參戰的原因，籃總副會長兼男、女子青年軍總領隊周致人表示：「香港隊世界排名較低，過去多年僅訓練而無緣參與其他比賽，白白浪費時間，故希望藉今次的聯賽讓U16球員與年長球員交流，提升實戰及身體對抗經驗，發揮訓練成果。」

至於聯賽未來會否邀請不同學校球隊，籃總副會長黃土葉承認當初籌備時已探討相關問題，「希望可以給予學界第二組（D2）及第三組（D3）的學校機會，從而發掘潛力球員」。胡智康亦補充不排除未來分級，「率先試行本屆賽事，未來會根據參賽人數及安排進行優化，並視乎比賽成效及球員水平作出調整」。

另外，賽事男、女子組冠軍將可於下季升班至籃總旗下的乙組聯賽。為了確保賽事公平及與籃總原有聯賽接軌，賽事設有明確球員參賽條件，男子組球員若曾於去年香港籃球聯賽甲一、甲二及乙組出戰，須分別停止參賽1至3年，方可報名參與；女子組同樣根據過往參賽組別設有1至2年停賽規定。此外，所有參賽者須為本地球員，符合以下條件之一，包括在香港出生、持有香港永久居民身分證或持單程證來港人士。聯賽不接受外援球員註冊。每名球員僅可代表一支球隊，重複報名將被取消資格。

賽事亦特設邀請隊制度，包括10支男子及4支女子球隊參與，其中有男、女子U16港籃（若奪冠亦能升班參戰乙組）；贊助商Sun Life永明更會以企業隊身分出戰。賽制方面，男子組初賽採用10組單循環制，各小組首名及次名晉級20強，經抽籤決定淘汰賽對賽組合，其中有兩隊將於次輪輪空；其後進行8強、4強及決賽。女子組則分兩組進行單循環賽，各組首兩名晉級4強，勝方晉身決賽，負方競逐季軍（不設重賽）。場地方面，賽事將在康文署轄下及大專院校室內體育館上演；男、女子決賽周則將於灣仔修頓室內場館舉行。

教育界也積極參與支援工作，聖方濟各大學於每場賽事均會安排專業物理治療師帶領物理治療學士學位課程的學生駐場，為球員提供賽前熱身、賽後放鬆等復康建議，以保障運動表現與身體健康。

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