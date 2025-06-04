友賽｜港足明晚大球場友賽尼泊爾　韋斯活解釋不選劉智樂純屬偏好　「我並非首名不選他的教練」 (13:37)

中國香港vs.尼泊爾 香港大球場 晚上20：00開賽 票價：$160/40

早前當選香港足球明星11人前鋒的標準流浪射手劉智樂，最終再次無緣入選大港腳引起網上熱議。韋斯活稱該決定純粹按照教練偏好，並非針對任何人，「我不清楚他（劉智樂）在香港球壇多久，但我想最少過去10年間，我並非第一名不揀選他入隊的教練，只是認為有其他人比他更適合。他的確入了不少球，但挑選前鋒還需觀乎其組織、制空、入楔能力和身形條件等。儘管這次他落選，不代表未來沒有機會」。

韋斯活這次挑選的前鋒包括今季僅為東方擔正一次的新入籍兵洛迪古斯，剛從美國完成學業返港的理文小將劉家喬等。韋斯活在記招上亦講述徵召兩人的原因，「洛迪古斯過去兩年不幸受傷患困擾，但職業生涯以來160多場比賽中，他入了70多球。他具有經驗和良好身體質素，當然會顧慮他上陣時間不足，但我有緊密觀察他的狀態。劉家喬的風格與劉智樂相近，劉家喬曾在早前的省港盃中建功，劉智樂並沒有」。他強調選人是作為主帥的職責，未來兩仗成績會判定對錯，「若我們贏下未來兩仗，而陣中4名前鋒有份建功，這或許反映我做對了；若我們輸波我自然會被質疑，可能便成為劉智樂入選的契機」。

韋斯活另首次徵召原籍烏克蘭的流浪門將奧力斯，上周五對曼聯後備上陣的冠忠南區門將伍瑋謙則落選。韋斯活強調用意只是希望試驗新兵，「我喜歡把不同角色帶進球隊，看看奧力斯能為大軍注入活力，並為下月東亞盃提前部署。伍瑋謙並沒做錯事，他還年輕和進步中，只是這次希望觀察其他人選」。

世界排名第153位的港足遇上第175位的尼泊爾隊，這次名單有翼鋒艾華頓上周五友賽曼聯後，決定棄戰休養處理傷勢，另有中場陳肇鈞、余在言等因傷無緣徵召。翼鋒李小恆周一操練受傷，韋斯活稱對方料明晚友賽缺陣，但相信下周二在啟德主場館迎戰印度隊的亞洲盃外圍賽可趕及候命。韋斯活又認為，在啟德場首次應戰不影響球員發揮，「過去我在英格蘭球壇征戰，不到賽前不會有機會踩草。不論啟德、旺角還是大球場，龍門、禁區的尺寸是一樣，草也是綠色的」。

客隊尼泊爾方面，這次23人名單僅得在印尼聯賽效力的33歲中堅Rohit Chand為外流兵；36歲門將兼隊長Kiran Chemjong則曾在馬爾代夫和印度落班，目前自由身。尼泊爾隊在3月國際賽期中，分別友賽作客1：0小勝港足亞盃外對手新加坡隊，以及在亞盃外首戰作客0：2負馬來西亞隊。