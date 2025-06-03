網球｜鄭欽文法網8強不敵「世一」莎芭倫卡無緣再寫歷史　英國一哥德拉柏爆冷出局 (21:30)

法國網球公開賽今（3日）展開女單8強階段，世界排名第7的22歲國家隊一姐鄭欽文，以直落兩盤不敵27歲白俄籍「世一」莎芭倫卡，無緣再改寫個人在此項大滿貫最佳成績。而莎芭倫卡賽後則笑言很高興有機會在短時間內一報早前羅馬大師賽不敵鄭欽文的敗仇，並表明希望今屆可一嘗法網冠軍夢，而她4強對手將是力爭四連霸的施維雅達。
鄭欽文在今屆法網突破個人最佳成績首闖8強後，今惡鬥世界一姐莎芭倫卡，亦是二人今年第3次交手。鄭雖在早前的羅馬大師賽打破宿命，取得7次交手以來首勝，此仗再遇對方首盤初段亦曾取得好開始，率先於第3局打破莎芭倫卡的發球局，惟莎芭倫卡其後發力，於第8局破發並力迫至決勝局，結果這名白俄名將贏細分7：3先取一盤。
次盤雙方分別於第5及6局互相破發後，莎芭倫卡在第7及9局再接連破發，結果再贏一盤6：3，交戰1小時57分鐘後直落兩盤取勝，繼前年後第2次殺入法網女單4強，對手將是力爭四連霸的波蘭籍名將施維雅達。後者今在另一場8強以盤數2：0淘汰烏克蘭籍好手絲慧杜蓮娜。
賽後莎芭倫卡表示：「很高興有機會在短時間內一報羅馬賽不敵她（鄭欽文）的敗仇，那一場敗仗對我來說某程度上是一件好事，不但讓我思考怎樣面對她，也令我多了休息時間備戰今次法網。」這名世界一姐殺入4強看齊個人在此項大滿貫最佳成績後，揚言誓在今屆有所突破並一圓法網冠軍夢，「我相信每名球手來到這裏的目標都是那座美麗的獎盃，當然包括我在內」。
男單方面，世界排名第62的哈薩克籍球手布歷克於16強面對世界第5的英國一哥德拉柏，罕有地打出37次削球得分，不但令他網前得分率高達83%，全場致勝球亦多達68次，終爆冷以5：7、6：3、6：2、6：4，盤數3：1反勝對方晉級，生涯首闖法網男單8強，將惡鬥意籍世界一哥史拿。
至於史拿於16強未受考驗，以直落3盤6：1、6：3、6：4淘汰13號種子的俄籍好手羅比夫。而3屆盟主的塞爾維亞籍名將佐高域，同日亦直落3盤輕取英籍好手諾利過關，連續15屆至少打入8強，將大戰德籍「世三」阿歷山大薩維利夫。
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