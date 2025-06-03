名宿訪問︱AC米蘭名宿巴里斯預告下月再訪港　稱球隊不比利物浦遜色　信新帥艾歷尼是正確人選 (19:08)

AC米蘭將於下月26日晚上7時30分對利物浦，現年65歲意大利隊傳奇後衛巴里斯，繼3月底來港出席「AC米蘭足球學院香港」開幕儀式及「香港足球盛會2025」記者會後，今午透過網上會議接受香港傳媒訪問，讚港人對足球充滿熱情，又覺得星光大道的夜景非常浪漫，透露7月將會再次訪港。問到AC米蘭有何部署訪港友賽，他表示球隊不比利物浦遜色，「AC米蘭就是AC米蘭，我們的價值不比利物浦遜色。我們對他們有極大尊重，他們同樣尊重我們，兩隊都有不少出色的球員，希望為香港球迷帶來一場精彩比賽」。

AC米蘭將於賽前一日晚上7時30分在香港大球場安排公開操練，門票劃一售199元於Cityline發售。巴里斯表示拉近與球迷距離是球隊在季前熱身賽的目標。而AC米蘭剛於意甲排第8，相隔5年再次無緣歐洲賽，他認為球隊來季要訂立更遠大目標，又對時隔11年再次執教紅黑軍團的新主帥艾歷尼投信任一票，有信心能夠踢出競爭力，「他熟悉AC米蘭的人和事，且經驗豐富，相信他是帶領球隊進步的正確人選」。