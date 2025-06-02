歐聯｜PSG返巴黎辦勝利巡遊約10萬人夾道慶祝　當地再爆警民衝突 (17:40)

PSG首奪歐聯冠軍後，巴黎市區雖在同晚出現大規模騷亂，事件導致2死192人傷，但球隊今晨照常在巴黎舉行勝利巡遊，並乘坐開篷巴士沿着香榭麗舍大道前往凱旋門，球迷也揮舞藍紅兩色的旗幟夾道迎接，PSG再返回主場王子球場與球迷一同參加音樂會，最後前往愛麗舍宮會見法國總統馬克龍。

惟慶祝活動後當地再爆發警民衝突，法國警方在球場附近施放催淚氣體，同時使用水槍驅散人群，共294人被捕。PSG其後發聲明指：「強烈譴責慶祝活動期間發生的暴力行為。這些行為違背球會價值觀，也不代表我們絕大多數球迷的意願。」

至於今季歐聯最佳11人今亦揭盅，其中應屆歐聯盟主PSG佔7席，包括同時榮膺賽事最佳球員的前鋒奧士文尼迪比利、賽事最佳年輕球員的小將迪斯亞杜伊、中場域天拿、守將紐奴文迪斯、馬昆賀斯及門將基安盧基當拿隆馬；而4強止步的西甲球隊巴塞隆拿亦有翼鋒拉芬夏比洛尼和拉明耶馬入選，餘下一席則是曾在8強首回合罰球梅開二度的英超勁旅阿仙奴中場迪格蘭賴斯。

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