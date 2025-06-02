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網球｜鄭欽文首闖法網8強再遇「世一」莎芭倫卡　勉大小朋友同勇敢追夢 (20:00)

世界排名第7的國家隊一姐鄭欽文昨在法國網球公開賽以盤數2：1險勝俄籍好手森遜露娃，生涯首次打入這項泥地賽女單8強，將繼上月中的羅馬大師賽8強後，再次大戰直落兩盤晉級的「世一」名將莎芭倫卡。22歲的鄭欽文今晨（2日）在其社交網發文，鼓勵大小朋友勇敢追夢。

巴黎奧運女單冠軍的鄭欽文昨在法網女單16強激戰2小時47分鐘後，以盤數2：1淘汰森遜露娃，刷新個人賽事最佳戰績，成為繼在2011年封后的名將李娜後，第2名殺入法網8強的中國球手，她表示沒有太多語言可以形容自己的心情，並在其微博發文道：「人都應該有夢，有夢就別怕痛，是一顆寶石，就該閃爍。祝所有的大朋友小朋友們節日（端午節）快樂，勇敢追夢。」

鄭欽文晉級後將遇白俄籍的世界一姐莎芭倫卡，後者昨以7：5、6：3淘汰美籍球手安森莫娃。兩人過去7次交手，鄭以1勝6負處於下風，但上月中的羅馬大師賽她曾以直落兩盤取勝，打破過去不勝宿命。賽後被問及將再次硬碰鄭欽文，莎芭倫卡說：「與她比賽總是艱難的，我期待一場精彩對決，我想要復仇，希望在羅馬賽後贏得這場勝利，所以我很高興在8強與她交手。」

另外，「世二」的美籍星將嘉奧芙今在女單16強以6：0、7：5輕取另一俄籍球手阿歷山杜娃；6號種子的俄籍米拉安祖娃則同在16強直落兩盤（6：3、7：5）殺敗澳洲籍球手卡莎堅娜。

男單方面，衛冕的次號種子西班牙籍球手卡路士艾卡拉斯，今在16強對陣美籍星將舒爾頓，兩人首盤互保發球局下需以「搶七」分勝負，艾卡拉斯結果以細分10：8先取一盤，其後再贏一盤6：3後，雖在第3盤被對方以6：4扳回一城，但艾卡拉斯憑穩定發揮在第4盤贏6：4，終激戰3小時19分鐘後以盤數3：1淘汰舒爾頓，並取得ATP泥地賽生涯第100場勝利。至於意大利籍好手梅薩迪亦在16強以盤數3：1擊敗挪威籍好手魯尼，殺入8強。

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