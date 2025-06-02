網球｜黃澤林ATP伯明翰挑戰賽過兩關闖正賽 (22:37)

黃澤林自3月在ATP千分級的邁阿密公開賽破天荒殺入32強寫港隊歷史後，表現稍稍回落，近期除了突尼斯挑戰賽戰至8強外，分別於馬德里公開賽、波蘭俄斯特拉發挑戰賽及意大利維琴察挑戰賽經歷「一輪遊」。

現時世界排名第175位的黃澤林近日轉戰草地場的伯明翰挑戰賽，昨晚率先出戰外圍賽男單首圈，面對世界第269的英籍球手彭尼斯頓（Ryan Peniston），首盤第3局雖被對手打破發球局，但他戰至第10局絕處逢生及時破發，雙方終戰至決勝局，結果Coleman贏細分7：3先拔頭籌。次盤他乘勇在第5局再度破發，終再贏一盤6：4，力戰1小時41分鐘後直落兩盤取勝晉級。

來到今晚的外圍賽次圈面對世界第199位的愛沙尼亞籍球手馬克拉亞，Coleman在首盤第5局率先破發後先贏6：4，次盤他再於關鍵的第11局破發，終再贏一盤7：5，僅花1小時21分鐘便直落兩盤輕取對方，殺入正賽首圈後將遇主場球手約翰斯文迪（Johannus Monday）。

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