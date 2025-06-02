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港足｜大港腳備戰友賽尼泊爾　韋斯活拒受訪　球員被告知須「封口」 (12:31)

中國香港足球代表隊今早（2日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）開操，備戰本周四晚8時在香港大球場迎戰尼泊爾隊的友賽，以及下周二晚8時在啟德主場館鬥印度隊的亞洲盃外圍賽第3圈C組次仗。主教練韋斯活在操練後拒絕受訪，一眾球員亦向在場記者透露不能做傳媒訪問。

足總事前未知會傳媒是次為閉門操練。入選鬥尼泊爾決選的24名球員悉數參與今早操練，當中包括首獲徵召的入籍兵門將奧力斯和前鋒洛迪古斯。香港足總前晚透過傳媒群組公布決選名單，惟至今早才透過官網及社交網專頁對外公布，其中早前在香港足球明星選舉當選足球明星11人前鋒的標準流浪射手劉智樂，再次未獲港足主帥韋斯活青睞，引起網上熱議。

原定今午隨港足U22啟程赴泰國出戰兩場友賽的冠忠南區中場趙聡悟，完成U22操練後未有登上隊巴，有大港腳成員在FTC與他碰面時，隨即向他說：「歡迎回來。」意味名單會有所調整。

在大港腳完成操練後，在場記者欲訪問韋斯活，對方表明不會受訪，「現在沒必要，這是賽前設記者會的原因」。其他球員步近記者時，也表示不能接受傳媒訪問。據了解，球員經其他教練團成員通知不能受訪，而非韋斯活本人親自傳達。

港足友賽尼泊爾決選名單

門將：奧力斯 （標準流浪）、葉鴻輝 （東方）、謝家榮 （大埔）

後衛：周緣德 （河南酒祖杜康）、鐘樂安 （傑志）、杜度 （理文）、茹子楠 （梅州客家）、陳晉一 （上海申花）、孫銘謙 （天津津門虎）、徐宏傑 （雲南玉昆） 、勞烈斯（自由身）

中場：費蘭度、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、艾華（冠忠南區）、李小恆（山東泰山）、尼高拉斯（大埔）

前鋒：吳宇曦 （重慶銅梁龍）、洛迪古斯（東方）、祖連奴（傑志）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、劉家喬（理文）、黃皓雋（青島海牛）、米高（曼海姆）

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